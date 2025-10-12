Сменил гражданство и зарабатывает миллиарды на воровстве: где сейчас старший сын Януковича и как он выглядит

Александр находится под санкциями и крадет украинский уголь

У бывшего президента Виктора Януковича было двое сыновей. Один из них, однофамилец скандального политика, погиб в 2015 году на Байкале. Второй, Александр, сейчас вместе с семьей проживает в стране-агрессоре.

Что нужно знать:

Старший сын Януковича сбежал из Украины в 2014 году

Александр владел крупным бизнесом в Донецке, пока его не ограбили сепаратисты

Сейчас он получает миллиарды от продажи угля с оккупированных территорий Украины

Янукович-младший родился 10 июля 1973 года в Енакиево Донецкой области. Сейчас ему 52 года. Он получил образование стоматолога, однако по профессии никогда не работал. Вместо этого занимался бизнесом в сферах строительства, недвижимости, нефтепродуктов, земельных участков и торговли зерном. Второе "высшее" Александр получил в Донецком национальном университете, став дипломированным экономистом.

Александр Янукович (слева) в молодости

Во время президентства отца мужчина создал благотворительный фонд "Александр Янукович" и начал карьеру в строительной сфере, возглавив корпорацию "Менеджмент Ассетс Компани (МАКО)". В 2012 году журнал "Корреспондент" присвоил ему 4-е место в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев", а в 2014 году издание "Новое время" включило его в список "100 самых богатых украинцев".

В 2014 году Александр сбежал из Украины в Россию вместе с отцом. В его отношении в Украине было открыто дело за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов гривен. Кроме того, его объявили в розыск по подозрению в подделке документов. Прокуратуры Швейцарии, Австрии и Лихтенштейна также возбудили уголовные дела против Януковича-младшего по подозрению в отмывании денег. В этот период Евросоюз заморозил активы Александра и членов его семьи. В 2015 году старший сын бывшего президента был объявлен в международный розыск через Интерпол, однако в 2017 году его имя было исключено из базы.

Где сейчас Александр Янукович

После бегства из Украины старший сын Януковича организовал бизнес в России, сосредоточившись на управлении финансово-промышленными группами. В настоящее время Александр проживает с женой и двумя детьми в Санкт-Петербурге. С 2024 года мужчина имеет российское гражданство. Включен в расширенный санкционный список Евросоюза и также попал под санкции США, Британии и ряда других стран.

Старший сын Януковича ведет уединенный образ жизни, а последние его фотографии в сети датированы 2017 годом.

Александр Янукович с женой Еленой в 2017 году Александр Янукович с женой Еленой в 2017 году

Весь бизнес, которым мужчина владел в Донецке до 2014 года, был национализирован самопровозглашенной "ДНР". Сейчас в офисах Януковича размещаются оккупанты. При этом в феврале 2025 года стало известно, что сын Януковича получает миллиарды, продавая уголь с оккупированных территорий Украины. Связанная с ним компания закупает уголь у различных поставщиков на Донбассе и отправляет его в Турцию железнодорожным и морским транспортом.