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Син Януковича може заколачувати мільярди, використовуючи окуповані території, — ЗМІ

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У ЗМІ розповіли, на чому може заробляти син Віктора Януковича Олександр Новина оновлена 04 лютого 2025, 12:06
У ЗМІ розповіли, на чому може заробляти син Віктора Януковича Олександр. Фото Колаж "Телеграфу"

Вугілля нібито вирушає до Туреччини та інших країн

Син скандального колишнього президента України Віктора Януковича Олександр нібито заробляє мільярди на продажі вугілля з окупованих територій нашої країни до Туреччини. Відповідна компанія може закуповувати вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом.

Про це пише медіа "Важливі історії". Наголошується, що компанія, яка цим займається, називається "Енергоресурс".

"Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. У 2023–2024 роках вона експортувала за кордон майже півмільйона тонн вугілля. Постачальники "Енергоресурсу" — компанії з окупованих українських регіонів", — йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією "Важливих історій", власник та директор "Енергоресурсу" пов’язані із сином Януковича через його вугільний холдинг "Мако", а також ДРФЦ — групу з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, якими володів син колишнього президента України. Також наголошується, що нібито "Енергоресурс" отримував позику від кіпрської компанії Sl holdings limited, якою також володіють пов’язані з Януковичем люди.

У матеріалі зазначено, що "Енергоресурс" нібито закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом. Одержувач – Energy Union з Британських Віргінських островів. Він є офшором "Енергоресурсу".

Своєю чергою "Енергоресурс" продає їй вугілля за низькою ціною. Йдеться в середньому про 5,7 тис. рублів за тонну 2024 року. Це дає можливість економити на експортному миті, а далі Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну.

"Енергоресурс" закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом. Одержувачем, згідно з митними даними, з якими ознайомилися "Важливі історії", виступає компанія Energy Union з Британських Віргінських островів. "Енергоресурс" продає їй вугілля за скромною ціною — в середньому по 5,7 тис.рублів за тонну 2024 року. Низька ціна дозволяє заощадити на експортному миті, а далі Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну. Така схема має сенс лише якщо ці компанії афілійовані", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав і де похований син Януковича, який загинув на Байкалі.

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#Олександр Янукович #Енергоресурс