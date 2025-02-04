Син Януковича може заколачувати мільярди, використовуючи окуповані території, — ЗМІ

Вугілля нібито вирушає до Туреччини та інших країн

Син скандального колишнього президента України Віктора Януковича Олександр нібито заробляє мільярди на продажі вугілля з окупованих територій нашої країни до Туреччини. Відповідна компанія може закуповувати вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом.

Про це пише медіа "Важливі історії". Наголошується, що компанія, яка цим займається, називається "Енергоресурс".

"Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. У 2023–2024 роках вона експортувала за кордон майже півмільйона тонн вугілля. Постачальники "Енергоресурсу" — компанії з окупованих українських регіонів", — йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією "Важливих історій", власник та директор "Енергоресурсу" пов’язані із сином Януковича через його вугільний холдинг "Мако", а також ДРФЦ — групу з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, якими володів син колишнього президента України. Також наголошується, що нібито "Енергоресурс" отримував позику від кіпрської компанії Sl holdings limited, якою також володіють пов’язані з Януковичем люди.

У матеріалі зазначено, що "Енергоресурс" нібито закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом. Одержувач – Energy Union з Британських Віргінських островів. Він є офшором "Енергоресурсу".

Своєю чергою "Енергоресурс" продає їй вугілля за низькою ціною. Йдеться в середньому про 5,7 тис. рублів за тонну 2024 року. Це дає можливість економити на експортному миті, а далі Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну.

"Енергоресурс" закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом. Одержувачем, згідно з митними даними, з якими ознайомилися "Важливі історії", виступає компанія Energy Union з Британських Віргінських островів. "Енергоресурс" продає їй вугілля за скромною ціною — в середньому по 5,7 тис.рублів за тонну 2024 року. Низька ціна дозволяє заощадити на експортному миті, а далі Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну. Така схема має сенс лише якщо ці компанії афілійовані", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав і де похований син Януковича, який загинув на Байкалі.