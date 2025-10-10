Мріяв кожен чоловік. В Україні за скажені гроші продають унікальний золотий годинник з СРСР (фото)

Цьому годиннику щонайменше 50 років

В Україні досить часто продають унікальні та раритетні речі з СРСР. Проте лише невелика їх кількість має справжню цінність та може коштувати понад 30 тисяч. Так, до прикладу, у продажу з'явився відомий годинник "Полет".

Відповідне оголошення опублікували на порталі з продажу вживаних речей. Зазначається, що золотий годинник продають за 39 900 грн.

Така висока вартість обумовлена тим, що годинник насправді виготовлено із золота, про що свідчить 583 проба. За словами продавця, годинник працює, але має сліди користування — дрібні подряпини.

Оголошення з продажу

Зауважимо, що "Полет" — це відома радянська марка годинників, які виготовлялись з 1864 року. Годинник, який продають в Україні, має особливий напис на циферблаті — "29 каменів". Він означає, що механізм використовує 29 рубінових вставок у роботі.

Годинник Полет з СРСР продають в Україні

Як виглядає золотий годинник

Основні характеристики

Механізм — автопідзавідний;

Корпус виконано із золота, проба 583;

Розміри — переважно корпус діаметром ~33 мм, товщина ~7 мм, від вушка до вушка ~42 мм;

Дата випуску — переважно початок 1970-х років, адже від тоді з'явились моделі "29 каменів".

