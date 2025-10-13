Легендарний український поїзд в хмарі диму потрапив на відео. Чим він особливий

Вагон "Червона рута" курсує у складі потяга, що їздить між Києвом та Івано-Франківськом

Один з дизельних поїздів, що курсує Україною, викидає дуже багато диму, забруднюючи атмосферу. Його тепловоз буквально огорнутий димом.

Поїзд у диму показав у TikTok користувач з ніком boyaner_zi_lvova. Він вказав, що це 2ТЭ10Ут-0029 — серійний радянський вантажний тепловоз, що використовується на залізницях. У коментарях пишуть, що на відео "Червона рута", що курсує маршрутом 751 між Києвом та Івано-Франківськом.

2ТЕ10Ут-0029 забезпечує екологію на вокзалах, — підписав відео автор публікації

Поїзд "Червона рута"

2ТЭ10Ут — це позначення моделі тепловоза, яке розшифровується як "2-секційний тепловоз, серії 10, модернізований, з посиленою тягою". "0029": це порядковий номер конкретного локомотива цієї моделі.

Поїзд "Червона рута" в радянські часи курсував заходом України. Спочатку на приміських маршрутах Західної України, зокрема, з Івано-Франківська до Коломиї, Стрия, Ходорова та Ясіні. Він мав характерну рису — вагони були червоними.

Перший дизель-поїзд «Червона рута», 1972 рік

Тепер червоний вагон з написом "Червона рута" курсує у складі поїзда 751. Багато українців пам'ятають цей червоний поїзд з дитинства, тому для них це легенда, що ожила.

Чому дизельний поїзд димить та чи шкідливі його викиди

Дизель-поїзд їде завдяки дизельному пальному, яке спалює дизельний двигун, розташований в одному з вагонів (або в головному вагоні). Двигун обертає електричний генератор. Вироблена електроенергія подається на тягові електродвигуни, які й приводять у рух колеса поїзда.

Дизельний поїзд димить з тих самих причин, що й будь-який інший дизельний двигун (вантажівка, тепловоз, дизельний автомобіль). Проте дим від поїзда часто помітніший через розмір його двигуна та значні навантаження.

Дим, який викидає дизель-поїзд, шкодить і довкіллю і здоров'ю людини. Дизельні двигуни, особливо ті, що не мають сучасних систем очищення (як старі моделі локомотивів), є значним джерелом забруднення.

