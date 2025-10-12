Україну спіткав "залізничний терор". Розповідаємо все, що про це відомо

Поїзди затримувалися через вимушені обставини

Зловмисники вигадали новий спосіб тероризувати українців — тепер правоохоронці отримують повідомлення про мінування пасажирських поїздів. Через це вибухотехнічна служба вимушена затримувати рейси, перевіряючи вагони.

У неділю ввечері 12 жовтня у потязі Будапешт-Київ шукали вибухівку. Про це інформує телеграм-канал Реальний Київ.

На час пошуків вибухонебезпечних предметів пасажирам довелося відійти на безпечну відстань та сховатися у лісозмузі, оскільки почався дощ із вітром. Дітей, як зазначається, поліція забрала до себе в автомобілі.

Поїзд, як повідомив канал "Труха", зупинився біля населеного пункту Разіне на Житомирщині.

Селище Разіне

Кінологи, як повідомляється, вибухівку не виявили.

Окрім того, аналогічна ситуація склалася й з потягом "Кривий Ріг – Івано-Франківськ". Пасажирам понад годину довелося чекати надворі та палити вогнища, аби зігрітися, поки правоохоронці шукали вибухівку.

Поїзд Чернівці — Івано-Франківськ — Запоріжжя зупинили на залізничній станції "Бурштин" через інформацію про можливе замінування, повідомили у поліції Прикарпаття.

Обстеження вагонів саперами

Поліцейські вибухотехніки та кінологи з службовими собаками обстежили потяг зовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування.

Кінологи оглядали вагони

Також через повідомлення про вибухівку затримали поїзд Львів – Дніпро.

Розпочався "фестиваль мінувань" поїздів у суботу, коли невідомі зловмисники повідомили про загрозу вибуху на трьох поїздах далекого сполучення. "Укрзалізниця" отримувала повідомлення про замінування поїздів :

№68/20 Київ — Варшава

№733 Дніпро — Київ

№748 Тернопіль — Київ

Поїзди були вимушено зупинені, а пасажирів довелося висадити та відвести на безпечну дистанцію.

Пасажири потягу Дніпро - Київ чекають, коли правоохоронці оглянуть рухомий склад

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів вибухових речовин не виявили й затримка руху склала менше години, наголосила компанія-перевізник.

Варто зазначити, що наразі з різних причин в Україні затримуються понад два десятки поїздів. Найбільше відстають від графіків

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+3:14)

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:08)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+3:00)

