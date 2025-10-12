Рус

Україну спіткав "залізничний терор". Розповідаємо все, що про це відомо

Олексій Руденко
Псевдомінування поїздів в Україні Новина оновлена 12 жовтня 2025, 21:56
Псевдомінування поїздів в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Поїзди затримувалися через вимушені обставини

Зловмисники вигадали новий спосіб тероризувати українців — тепер правоохоронці отримують повідомлення про мінування пасажирських поїздів. Через це вибухотехнічна служба вимушена затримувати рейси, перевіряючи вагони.

У неділю ввечері 12 жовтня у потязі Будапешт-Київ шукали вибухівку. Про це інформує телеграм-канал Реальний Київ.

На час пошуків вибухонебезпечних предметів пасажирам довелося відійти на безпечну відстань та сховатися у лісозмузі, оскільки почався дощ із вітром. Дітей, як зазначається, поліція забрала до себе в автомобілі.

Поїзд, як повідомив канал "Труха", зупинився біля населеного пункту Разіне на Житомирщині.

разіне карта
Селище Разіне

Кінологи, як повідомляється, вибухівку не виявили.

Окрім того, аналогічна ситуація склалася й з потягом "Кривий Ріг – Івано-Франківськ". Пасажирам понад годину довелося чекати надворі та палити вогнища, аби зігрітися, поки правоохоронці шукали вибухівку.

Поїзд Чернівці — Івано-Франківськ — Запоріжжя зупинили на залізничній станції "Бурштин" через інформацію про можливе замінування, повідомили у поліції Прикарпаття.

мінування поїздів
Обстеження вагонів саперами

Поліцейські вибухотехніки та кінологи з службовими собаками обстежили потяг зовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування.

мінування поїздів
Кінологи оглядали вагони

Також через повідомлення про вибухівку затримали поїзд Львів – Дніпро.

Розпочався "фестиваль мінувань" поїздів у суботу, коли невідомі зловмисники повідомили про загрозу вибуху на трьох поїздах далекого сполучення. "Укрзалізниця" отримувала повідомлення про замінування поїздів :

  • №68/20 Київ — Варшава
  • №733 Дніпро — Київ
  • №748 Тернопіль — Київ

Поїзди були вимушено зупинені, а пасажирів довелося висадити та відвести на безпечну дистанцію.

мінування потягів
Пасажири потягу Дніпро - Київ чекають, коли правоохоронці оглянуть рухомий склад

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів вибухових речовин не виявили й затримка руху склала менше години, наголосила компанія-перевізник.

Варто зазначити, що наразі з різних причин в Україні затримуються понад два десятки поїздів. Найбільше відстають від графіків

  • №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+3:14)
  • №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:08)
  • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+3:00)

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що поїзди "Укрзалізниці" рятують життя наших захисників. Йдеться про вагони, які використовують виключно для перевезення поранених військових.

