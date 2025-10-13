Легендарный украинский поезд в облаке дыма попал на видео. Чем он особенный

Вагон "Червона рута" курсирует в составе поезда между Киевом и Ивано-Франковском

Один из дизельных поездов, курсирующих по Украине, выбрасывает очень много дыма, загрязняя атмосферу. Его тепловоз буквально объят дымом.

Поезд в дыму показал в TikTok пользователь с ником boyaner_zi_lvova. Он указал, что это 2ТЭ10Ут-0029 – серийный советский грузовой тепловоз, используемый на железных дорогах. В комментариях пишут, что на видео вагон "Червона рута" в поезде, курсирующем по маршруту 751 между Киевом и Ивано-Франковском.

2ТЭ10Ут-0029 обеспечивает экологию на вокзалах, — подписал видео автор публикации

Поезд "Червона рута"

2ТЭ10Ут – это обозначение модели тепловоза, которое расшифровывается как "2-секционный тепловоз, серии 10, модернизированный, с усиленной тягой". "0029": порядковый номер конкретного локомотива этой модели.

Поезд "Червона рута" в советское время курсировал по западу Украины. Сначала на пригородных маршрутах Западной Украины, в частности, из Ивано-Франковска в Коломыю, Стрый, Ходоров и Ясиню. У него была характерная черта — вагоны были красными.

Первый дизель-поезд «Красная рута», 1972 год

Теперь красный вагон с надписью "Червона рута" курсирует в составе поезда 751. Многие украинцы помнят этот красный поезд с детства, поэтому для них это ожившая легенда.

Почему дизельный поезд дымит и вредны ли его выбросы

Дизель-поезд едет благодаря дизельному топливу, которое сжигает дизельный двигатель, расположенный в одном из вагонов (или в главном вагоне). Двигатель вращает электрический генератор. Выработанная электроэнергия подается на тяговые электродвигатели, которые приводят в движение колеса поезда.

Дизельный поезд дымит по тем же причинам, что и любой другой дизельный двигатель (грузовик, тепловоз, дизельный автомобиль). Однако дым от поезда часто заметнее из-за размера его двигателя и значительных нагрузок.

Дым, который выбрасывает дизель-поезд, вредит и окружающей среде и здоровью человека. Дизельные двигатели, особенно не имеющие современных систем очистки (как старые модели локомотивов), являются значительным источником загрязнения.

Как сообщал "Телеграф", Украину постиг "железнодорожный террор". Что об этом известно.