"Це аеродром?" Вагон "Укрзалізниці" здивував українців (відео)

Купе міжнародного сполучення наробило шуму у мережі

"Укрзалізниця" не перестає дивувати пасажирів. Цього разу мережу вразили полиці в одному з поїздів УЗ. Йдеться про вагон міжнародного рейсу.

Відповідне відео вже завірусилось у Тік Ток. Як зазначила авторка, вона показала вагон поїзда "Київ-Варшава".

На відео видно, що верхня полиця вагона-купе більша за звичайні. Складається враження ніби це дві полиці з'єднані. Але фактично це одне місце, щоправда, на третьому рівні. Адже у деяких поїздах міжнародного сполучення дві верхні полиці, тобто є третій поверх.

Цікаво, що полиця не просто широка, вона ще й має посилені бар'єрні кріплення, аби людина не падала. У коментарях користувачі були дуже здивовані, вони не могли зрозуміти, де в "Укрзалізниці" можна знайти такі вагони.

Як розповіла авторка, це звичайне купе до Варшави. Квиток коштував понад 5 000 грн. Українці додавали, що чимало людей боїться і на другій полиці спати, а тут аж на третій.

Нагадаємо, нещодавно туристи показали небезпечний "атракціон" просто на вокзалі в Карпатах. Дехто вже назвав це найбільшим страхом клаустрофоба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажири "Укрзалізниці" показали гігантських тарганів в купе. У підписі на відео пасажири розповіли, що не спали всю ніч. Вони вбили понад 30 тарганів. І це лише в одному купе, можна лише уявити, скільки їх у вагоні та всьому поїзді.