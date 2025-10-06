Стоп-кран у поїзді можна зривати лише в трьох випадках: що буде за хибну тривогу

Інколи безвідповідальні пасажири зупиняють поїзд без поважної причини

У вагонах "Укрзалізниці", яка втрапила у скандал зі склянками російського виробництва, є стоп-крани. Це — екстрений гальмівний пристрій, який дозволяє зупинити поїзд у надзвичайній ситуації, проте є лише три визначених випадки, коли це можна робити.

Про це розповів працівник "Укрзалізниці" з багаторічним стажем, який зараз є провідником у купейному вагоні. За його словами, активувати стоп-кран має лише та людина, яка знає, коли це необхідно.

Що таке стоп-кран у поїзді: Це екстрений гальмівний пристрій, який дозволяє зупинити поїзд у надзвичайній ситуації. Зазвичай це важіль або кнопка червоного кольору, які розміщено у вагонах.

За словами залізничника, екстрене гальмування може пошкодити колеса поїзда. Це може призвести до аварійної ситуації.

Є лише три підстави для зриву стоп-крана

В принципі, в нас стоп-кран зривається в трьох випадках: коли пожежа, коли загроза безпеці й коли щось сталося зі складом. Ти почув якийсь звук під вагоном, чи стукає щось, чи ще щось. От в таких трьох випадках, — пояснив провідник

Що буде, якщо пасажир зірве стоп-кран без поважної причини

Якщо пасажир активує екстрене гальмування, у присутності начальника поїзда складається акт у трьох примірниках. В них описується ситуація та причина зриву стоп-крана. Один примірник отримує начальник поїзда, другий — машиніст, й третій — пасажир. Далі з цим пасажиром "розбирається" вже начальник поїзда, який встановлює, чи була поважна причина для зупинки складу.

Безпідставне використання стоп-крана заборонене і карається штрафом. Його не зривати, наприклад, щоб вийти на потрібній станції, якщо спізнилися, або через інші побутові причини.

