В Україні є своя "Швейцарія": де знаходиться це місце неймовірної краси з мальовничими пейзажами

Восени природа тут стає ще красивішою, ніж влітку

Воротнівський ботанічний заказник восени — це одне з найгарніших місць Волині, як і Монастир бригідок. Пагорби, старі дуби, чисте повітря і тиша створюють атмосферу спокою, яку рідко можна знайти поруч із містом. Недарма його називають українською "Швейцарією" — пейзажі тут справді мальовничі.

Саме восени Воротнів особливо приваблює туристів: ліс змінює кольори, стежки всипані листям, а природа здається ще живішою та ближчою. Територія заказника — пагорбиста, а навколо ліс із дубовими деревами. Флора нараховує понад 900 видів рослин, серед них є ті, які занесені до Червоної книги.

Ботанічний заказник "Воротнів" розташований за 20 км від Луцька — у Волинській області. Його площа — близько 600 гектарів, і його охороняють з 1978 року. Вхід сюди безкоштовний.

Воротнівський ботанічний заказник

Чому варто відвідати "Воротнів" восени

Осінь — це час, коли заказник розквітає у своїй найяскравішій подобі. Листя на деревах змінює забарвлення — від золотисто-жовтого до темно-червоно-помаранчевого, особливо дуби, граб, осика, що робить це місце по-особливому красивим.

Воротнівський ботанічний заказник біля Луцька

Повітря восени стає чистішим і прозорішим. Також тут в цей час немає великого натовпу відпочивальників, тому можна насолоджуватися природою, тишею, стежками, спостереженням за птахами. Саме за красиві пейзажі "Воротнів" і називають "Волинською Швейцарією".

Що робити у ботанічному заказнику "Воротнів"

Приїздити у "Воротнів" варто для прогулянок лісом. Також тут можна влаштовувати осінні фотосесії і пікніки з друзями чи родиною.

Ботанічний заказник "Воротнів"

Тут немає великих туристичних комплексів або готелів безпосередньо всередині заказника. Однак є облаштовані доріжки і місця для відпочинку, лави, оглядові майданчики та зони, де можна присісти і насолодитися краєвидами.

"Інстаграмна" дорога у "Воротнові"

Як дістатися

Зі Львівської траси потрібно звернути на село Воротнів (Луцький район). Дорога веде через села Липляни та Озденіж. Після в’їзду у Воротнів слід рухатися за вказівниками у бік лісництва — саме там починається територія заказника.

Якщо подорожуєте громадським транспортом, з Луцька до Воротнова можна доїхати приміським автобусом або маршруткою у напрямку сіл Липляни, Озденіж чи Городище — далі кілька кілометрів потрібно пройти пішки.

