Загадка Тунгуського метеориту: портал в інший вимір, прибульці і чорна діра

Минуло 117 років, і є три теорії, що насправді сталося

30 червня 1908 року над Сибіром, у басейні річки Підкам’яна Тунгуска, сталося одне з найвідоміших та найзагадковіших небесних явищ в історії — падіння Тунгуського метеорита. Сила вибуху була настільки потужною, що дерева були повалені на відстані до 60 кілометрів від епіцентру. Проте за 117 років досі не знайдено жодних уламків метеорита.

Саме відсутність фрагментів і кратера робить цей метеорит справжньою загадкою. "Телеграф" зібрав кілька найнеймовірніших з них.

Що сталося

Жителі віддалених сіл близько 7 ранку спостерігали яскраве сяйво, що прорізало небо. Далі пролунав потужний вибух, який повалив дерева на площі понад 2000 квадратних кілометрів. Ці повалені дерева утворили дивну форму метелика.

Потужність вибуху дорівнювала кільком водневим бомбам — це 10-20 мегатонн тротилу. Вибух спричинив лісові пожежі, які тривали протягом кількох тижнів, викликав сейсмічну хвилю (відчувалася навіть у Великій Британії).

Атмосферне світіння було видно за сотні кілометрів. А на всій цій гігантській території ввечері 30 червня практично не наступила ніч: весь небосхил світився.

Попри численні експедиції та дослідження, досі не знайдено жодних великих уламків метеорита. Це поставило під сумнів, чи був це метеорит взагалі.

Теорія 1. Земля зіткнулася з чорною дірою

Це одна з найяскравіших теорій. Згідно з нею, Земля зіткнулася з мікроскопічною чорною дірою. Мовляв, чорна діра, пролітаючи крізь атмосферу Землі, створила б потужний вибух, подібний до ядерного, а потім продовжила б свій шлях крізь планету, вийшовши з іншого боку.

Прихильники теорії вказують на відсутність кратера та силу вибуху, що значно перевищувала очікування для метеорита такого розміру. Деякі очевидці описували "вогняний стовп", що сягав неба, що може відповідати струменю гарячого газу, викинутого чорною дірою.

Але цю теорію відкинули через відсутність доказів та нереалістичну траєкторію. Також мікроскопічні чорні діри, ймовірно, випаровуються протягом дуже короткого часу, не створюючи таких потужних вибухів.

Теорія 2. Над Сибіром вибухнув космічний корабель

Не менш екзотична теорія припускає наявність прибульців у небі над Сибіром, які не впоралися з керуванням і ненароком розтрощили там свій космічний корабель. Відсутність фрагментів метеорита підкріплює цю теорію — мовляв, уламки корабля розлетілися навкруги.

Проте доказів того, що це були саме прибульці, також ніхто не знайшов. Тому теорію вважають малоймовірною.

Теорія 3. Жодного метеорита не було

У 2020-му році група вчених Красноярського наукового центру СО РАН припустила, що жодний метеорит у Сибіру не падав. Тому і кратера немає. Натомість, кажуть вчені, величезний залізний астероїд пролетів крізь атмосферу планети над поверхнею.

Астероїд розміром від 100 до 200 м так і не зіткнувся із землею і пролетів назад в космос. Згідно з розрахунками групи, висота польоту становила від 10 до 15 км, а швидкість руху — близько 20 км на секунду. При цьому він не опускався нижче висоти 11 км.

Версія пояснює оптичні ефекти, пов'язані із запиленістю високих шарів атмосфери над Європою, яка викликала яскраве світіння нічного неба. Втім, вчені не займалися проблемою формування ударної хвилі.

Існують й інші дивні гіпотези: мовляв, це відкрився портал в інший вимір. Є люди які намагаються пов’язати з вибухом вченого Ніколу Теслу, хоча той помер за шість років до події. Мовляв, Тесла проводив експерименти з бездротової передачі енергії на великі відстані, і вибух Тунгуського метеорита міг бути результатом такого невдалого експерименту.

