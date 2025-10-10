Там могла бути битва із Сатаною: яке місце в Україні має непросту історію (відео)

В одному регіоні України колись Бог вирішив покарати жителів села за їх жадібність, тому перетворив їх домівки на камені

Серед мальовничих лісів Житомирщини є приховане місце, яке зачаровує своєю незвичайною атмосферою. Кам’яне Село — природне утворення з величезних валунів, яке оповите багатьма легендами.

В Житомирській області розташоване унікальне природне утворення, відоме як Кам’яне Село. Це місце нерідко порівнюють із "українським Стоунхенджем" через скупчення величезних валунів, як написали в "Visitukraine.today".

Вчені досі сперечаються щодо походження цих каменів. Одні вважають, що це село — елементи Українського кристалічного щита, адже жодних залишків льодовика на цій території не знайдено. Інша гіпотеза говорить, що валуни — залишки стародавніх гір, що зникли тисячі років тому.

Легенди про Кам’яне Село додають місцю особливого колориту. Одна з яких каже, що колись Бог вирішив спуститися на землю і проходив саме через село, що раніше існувало на цьому місці. Він попросив у одного господаря хліба, але отримав натомість камінь у торбі. Коли Бог залишав село і озирнувся назад, усі будинки миттєво перетворилися на величезні кам’яні валуни. На одному з них зберігся слід його босої ноги — пам’ятка про цей дивовижний візит.

За іншими переказами, тут відбулася грандіозна битва між Ісусом і Сатаною. Після поразки Сатана залишив сліди від величезних кігтів на скелі, а Ісус, піднімаючись у небо, зробив кілька кроків по великому валуну — і саме ці сліди збереглися до сьогодні. До каменю приставлена драбина, тож кожен відвідувач може доторкнутися до святині, попросити здоров’я чи загадати бажання.

А місцеві кажуть, що серед кам’яних гір оселилися хоббіти — маленькі підземні створіння зі скандинавських легенд.

