Мармурові сходи, перші ескалатори та довжелезні черги. Як виглядав київський ЦУМ 75 років тому (фото)

Столичний ЦУМ вперше відкрив двері для покупців у 1939 році

У кожному великому радянському місті був так званий центральний універсальний магазин — головний магазин міста. Київський ЦУМ завжди був наповнений людьми, коли в продажу з'являлося щось добре — біля прилавків вмить вишукувалися черги.

"Телеграф" розповідає історію столичного ЦУМу. Він розташований на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик. Магазин почав працювати 1 травня 1939 року. Тоді будівля у стилі ар-деко, яка мала сім поверхів, ліфт, високі стелі, мармурові сходи, була справжнім хмарочосом тих часів.

Так виглядав ЦУМ раніше

ЦУМ у Києві, 1941 рік

Під час Другої Світової війни майже весь Хрещатик згорів. Проте ЦУМ вцілів, хоча й отримав пошкодження. Наприкінці 1950-х років до будівлі прибудували крило з боку вулиці Хрещатик. Після цього торгова площа ЦУМа збільшилася до 9000 квадратних метрів. Універмаг міг обслуговувати 170 тисяч покупців на день. У 1960 році в універмазі встановили ескалатори — це перша будівля Києва, де їх встановили, до цього ескалатори були лише у метро.

Відділ з ялинкових прикрас у ЦУМі, 1950-і роки

Центральний універмаг Києва у радянські часи

Хрещатик, 1978 рік

В радянські часи універмаги були місцем з найбільшим асортиментом товарів. Там продавали одяг, взуття, побутову техніку, галантерею, сувеніри тощо. Саме в ЦУМі, а тим більш столичному, було найбільше шансів купити щось "дефіцитне". Щоправда, в цьому випадку треба було стояти у довжелезній черзі. Інколи це займало кілька годин без жодної гарантії, що тобі вистачить товару.

ЦУМ, 1990 рік

ЦУМ у 80-х роках

У 80-х роках там завжди було багатолюдно

Черга у відділі іграшок, друга половин 80-х років

Київський центральний універмаг у 2012 році закрили на реконструкцію, яка мала зберегти історичний вигляд фасаду. Отже, фасад 1939 року лишився незмінним, а всередині з'явився торговий простір нового формату. Оновлений ЦУМ було відкрито у грудні 2016 року.

