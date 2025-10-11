Рус

Мармурові сходи, перші ескалатори та довжелезні черги. Як виглядав київський ЦУМ 75 років тому (фото)

Олена Руденко
Центральний універмаг у Києві
Центральний універмаг у Києві. Фото Колаж "Телеграф"

Столичний ЦУМ вперше відкрив двері для покупців у 1939 році

У кожному великому радянському місті був так званий центральний універсальний магазин — головний магазин міста. Київський ЦУМ завжди був наповнений людьми, коли в продажу з'являлося щось добре — біля прилавків вмить вишукувалися черги.

"Телеграф" розповідає історію столичного ЦУМу. Він розташований на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик. Магазин почав працювати 1 травня 1939 року. Тоді будівля у стилі ар-деко, яка мала сім поверхів, ліфт, високі стелі, мармурові сходи, була справжнім хмарочосом тих часів.

Київський ЦУМ
Так виглядав ЦУМ раніше
ЦУМ у Києві на Хрещатику, 1941 рік
ЦУМ у Києві, 1941 рік

Під час Другої Світової війни майже весь Хрещатик згорів. Проте ЦУМ вцілів, хоча й отримав пошкодження. Наприкінці 1950-х років до будівлі прибудували крило з боку вулиці Хрещатик. Після цього торгова площа ЦУМа збільшилася до 9000 квадратних метрів. Універмаг міг обслуговувати 170 тисяч покупців на день. У 1960 році в універмазі встановили ескалатори — це перша будівля Києва, де їх встановили, до цього ескалатори були лише у метро.

Відділ з ялинкових прикрас у ЦУМі, 1950-і роки
Центральний універмаг Києва, радянські часи
Центральний універмаг Києва у радянські часи
Хрещатик у 1978 році
Хрещатик, 1978 рік

В радянські часи універмаги були місцем з найбільшим асортиментом товарів. Там продавали одяг, взуття, побутову техніку, галантерею, сувеніри тощо. Саме в ЦУМі, а тим більш столичному, було найбільше шансів купити щось "дефіцитне". Щоправда, в цьому випадку треба було стояти у довжелезній черзі. Інколи це займало кілька годин без жодної гарантії, що тобі вистачить товару.

ЦУМ у Києві 1990 рік
ЦУМ, 1990 рік
ЦУМ Київ, 1980-і роки
ЦУМ у 80-х роках
Центральний універмаг Київа 80-і роки
У 80-х роках там завжди було багатолюдно
ЦУМ у Києві, 80-і роки, черга
Черга у відділі іграшок, друга половин 80-х років

Київський центральний універмаг у 2012 році закрили на реконструкцію, яка мала зберегти історичний вигляд фасаду. Отже, фасад 1939 року лишився незмінним, а всередині з'явився торговий простір нового формату. Оновлений ЦУМ було відкрито у грудні 2016 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший вокзал в Києві. Це був справжній готичний палац.

