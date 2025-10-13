Там был кинотеатр и престижные квартиры: как легендарный "Зеленый дом" в Харькове оказался на грани исчезновения

"Зеленому дому" на улице Полтавский Шлях больше 130 лет

Дом Буркевича, известный еще как "Зеленый дом" на Полтавском шляху в Харькове, изначально задумывался как доходный — с магазинами на первом этаже и квартирами выше. За более чем сто лет существования он не раз менял владельцев и назначение, а сегодня разрушается.

"Телеграф" рассказывает историю одного из знаковых харьковских зданий, которое может вскоре исчезнуть.

Участок на углу Екатеринославской улицы № 1 (теперь Полтавский Шлях), где впоследствии был построен "Зеленый дом", коллежский советник Карл Буркевич приобрел в 1877 году, отмечается на портале Otkudarodom. Он задумал масштабное строительство, и снес большую часть старых строений, оставив нетронутыми лишь комплекс по Конторской и двухэтажный каменный дом. В 1879 году архитектор Александр Шиле составил проект нового каменного трехэтажного дома с подвалом. Но этот проект, предполагавший магазины на первом этаже и квартиры выше, был возвращен на доработку из-за множества недостатков (отсутствие въездной брамы, неясная система отопления, нарекания к лестницам).

Проект дома Буркевича, 1879 год. Фото otkudarodom.ua

Не дождавшись утверждения основного проекта, в 1882 году Буркевич самостоятельно спроектировал и построил временные каменные магазины, пристроив их к уцелевшим лавкам на углу.

К строительству основного каменного дома Буркевич смог приступить позже. Проект, уменьшенный в длине и с мансардой вместо полноценного третьего этажа, был переработан. Строительство дома завершилось в 1888 году.

Дом Буркевича (слева) на старой открытке. Фото otkudarodom.ua

Первый этаж заняли магазины (в том числе книжный магазин Суворина "Новое время"), второй — квартиры, третий — комнаты внаем. Потратив значительные средства, Буркевич не смог закончить отделку и продал дом с аукциона. В 1901 году владельцем "Зеленого дома" был горный инженер Петр Иванов, а с 1910 по 1917 год — купец и шведский консул Адольф Мюнх. Именно он пристроил со стороны двора дополнительное здание, и открыл там кинотеатр "Миньон".

В советские годы на этом месте продолжал работать кинотеатр — уже имени Карла Маркса. Кроме того, здесь располагались магазины, заочный машиностроительный и архитектурный техникумы.

Потолок в "Зеленом доме". Фото moniacs.kh.ua

После Второй мировой войны дом неоднократно передавали разным организациям. В 2006 году здание перешло на баланс Харьковского национального экономического университета. Тогда оно еще выглядело достаточно крепким, и руководство вуза планировало провести легкий ремонт. Но выяснилось, что как памятник архитектуры дом требует не ремонта, а дорогостоящей реставрации. Стоимость таких работ оказалась втрое выше строительства нового корпуса, и в итоге здание оставили без восстановления.

Здание стремительно разрушается. Фото moniacs.kh.ua

С тех пор дом стоял без отопления и ухода, постепенно разрушаясь. Особенно сильно он пострадал в 2022 году во время ракетного удара по Павловской площади — взрыв повредил перекрытия и часть фасада. Сегодня это место напоминает о былом великолепии и одновременно вызывает тревогу: здание находится в аварийном состоянии, и его судьба остается неопределенной.

