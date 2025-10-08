Архітектор проєктував його для себе, але був змушений продати: історія будинку Пітри в Харкові

Архітектор Покровський будував для себе найкрасивіший будинок у місті

У центрі Харкова, на перехресті вулиць Чернишевської та Ярослава Мудрого, стоїть одна з найкрасивіших будівель міста — прибутковий будинок Покровського, більш відомий як будинок Пітри. Через асиметричні фасади, шпиль і ліпнину його часто порівнюють із замком.

"Телеграф" розповідає історію будинку, який архітектор Володимир Покровський створював для себе, але продав на останньому етапі будівництва.

Коли й хто збудував цей будинок

Будівництво будинку розпочалося у 1909 році, а завершилося в 1913-му. Архітектор Покровський, який приїхав до Харкова з Польського королівства, придбав три суміжні ділянки у вдови Олександри Попової й задумав звести сучасний прибутковий будинок, що поєднував би комфорт і художню виразність. Покровський спроєктував його сам: чотириповерховий будинок із мезоніном отримав усі найновіші зручності свого часу — центральне водопостачання, каналізацію, парове опалення, електрику і навіть телефони в квартирах.

Прибутковий будинок Покровського побудований у стилі романтичного модерну

Архітектор планував оселитися в одній із найкращих квартир — просторій восьмикімнатній на другому поверсі, а решту приміщень здавати в оренду. Але проєкт виявився занадто дорогим. Будівництво будинку обійшлося дорожче запланованого, а доходи не покривали витрат.

Як повідомляє otkudarodom.ua, спочатку Покровський заклав будинок у Полтавський земельний банк. Але це не дуже допомогло, і він виставив будинок на продаж.

Варто зазначити, що за проєктами Покровського в Харкові збудовано й інші красиві споруди — Єпархіальний готель, приватну гімназію Покровської ("Будинок із химерами"), музей старожитностей і єпархіальну бібліотеку.

Приватна гімназія Покровської чи будинок з химерами у Харкові

Нові власники будинку

У 1913 році прибутковий будинок придбав відставний генерал-майор і опікун неповнолітнього дворянина Георгія Пітри — Митрофан Верба. Відтоді будівлю почали називати будинком Пітри. Нові власники жили скромніше за Покровського — у великій квартирі на першому поверсі, а решту приміщень здавали в оренду, тож прибутковість будівлі зросла.

Будинок Пітри у вечірній час, 2020 рік. Фото Facebook/ilyin3836

Після революції будинок спіткала та сама доля, що й багато інших приватних споруд. У 1920 році будинок Пітри націоналізували. У стінах "замку" розмістилися різні державні установи — Центральна контрольна комісія КП(б)У, Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції, пізніше — Науково-дослідний інститут ливарної справи.

Будинок Пітри прикрашає купол та ліпнина. Фото Wikipedia/Adam Jones

Прибутковий будинок Покровського добре зберігся до наших днів, але повністю оцінити його красу складно, адже частина фасаду прихована за кафе "Rio". Усередині будівлі нині розташовані офіси, житлові квартири та банк.