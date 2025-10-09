Рус

Тут хотіли виховувати дітей, а тепер крізь дах проростають дерева: що сталося із замком Вальмана в Запоріжжі

Наталя Граковська
Замок Вальмана у різні роки існування
Замок Вальмана у різні роки існування. Фото facebook.com/zplifestyle, hronologia.zp.ua, колаж "Телеграф"

Кожна із чотирьох сторін будівлі має свій оригінальний фасад

Замок Вальмана — одна з найнезвичайніших споруд Запоріжжя і, можливо, унікальна в усій Україні. Він розташований на території однієї з колишніх менонітських колоній, на вулиці Розенталь, 7. Попри назву, це не справжній замок, а споруда, зведена в стилі німецького модерну — югендстилю. Але через незвичний зовнішній вигляд, шпиль і аркові вікна назва "замок" закріпилася за ним на довгі роки.

"Телеграф" розповідає історію цієї незвичайної будівлі.

Точна дата будівництва замку Вальмана невідома. У деяких джерелах датою заснування вказується 1896 рік. Ініціаторкою будівництва була дружина відомого промисловця Андреаса Вальмана — Катарина Вальман. Після навчання в Німеччині вона надихнулася ідеєю створення дитячих садків, яких тоді ще не було в Російській імперії. Катарина задумала створити заклад нового типу — просторий, світлий і естетичний. Але втілити плани в життя їй не вдалося: почалася революція 1917 року, і будівництво затягнулося. Завершили будівлю вже після революції, приблизно до 1930 року, після смерті подружжя Вальманів.

Замок Вальмана Запоріжжя старі фото
Найбільш раннє фото замку Вальмана. Фото hronologia.zp.ua

Архітектура замку Вальмана вражає. Це триповерхова будівля з великою кількістю аркових вікон, балконів і шпиля, кожна сторона якої має свій унікальний вигляд. З першого погляду неможливо визначити головний фасад — кожен із чотирьох виглядає як парадний.

Замок Вальмана Запоріжжя план будівлі
План першого поверху замку Вальман. Фото hronologia.zp.ua

Внутрішнє планування було продумане не менш уважно: просторий хол, двомаршева сходова клітка, квадратні пропорції приміщень.

Замок Вальмана Як виглядає на фото
З будівлі випадає цегла, а деякі вікна замуровано. Фото facebook.com/tp.zp.ua

Доля будівлі склалася інакше, ніж задумувала Катарина Вальман. У радянський період замок увійшов до комплексу Педагогічного училища, де розміщувалося гуртожиток, а з 1980-х років у ньому розташувався районний відділ освіти. Будівля продовжує використовуватися й досі.

Замок Вальмана руйнується фото
На даху замку проростають дерева. Фото zp.depo.ua

Замок Вальмана внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Але навіть попри це, споруда перебуває у занедбаному стані. Стіни замку вкриті тріщинами, пошкоджена декоративна кладка, віконні та дверні обрамлення, балкони й огорожі частково зруйновані, багато віконних прорізів замуровані цеглою, а на даху вже кілька років росте дерево.

#Запоріжжя #Ретро #Старі фотографії #Замки