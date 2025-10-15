Поломали все пальцы и отравили дочерей: какие испытания пережила детская писательница Иванна Блажкевич (фото)

История "матери Галичины" наполнена не только желанием учить и обучать, но и постоянными страданиями — аресты, смерти детей, угрозы и избиения

Иванна Блажкевич — это "мать Галичины". Писательница и учительница из Денисова прошла через аресты, избиения и смерти своих детей, но никогда не отреклась от своего призвания — давать знания и прививать любовь к Украине.

В начале октября 1886 года в селе Денисов на Тернопольщине родилась Иванна Блажкевич — детская писательница, педагог, общественный деятель и украинский патриот. Ее часто сравнивают с Ольгой Кобылянской за преданность культуре и образованию. О биографии и интересных, иногда жутких, историях из ее жизни решил написать "Телеграф".

Женщина, которая учила, творила и выстояла, несмотря на преследования и потери

В течение жизни Блажкевич организовала детские сады, читальни для неграмотных, швейные курсы для девушек и пропагандировала кооперативные инициативы среди крестьян. В целом она основала более 140 садов и провела около 700 творческих вечеров.

Писательница и учительница Иванна Блажкевич

В сложное время борьбы за независимость ЗУНР Блажкевич активно отстаивала украинские интересы. По ее воспоминаниям, в течение двенадцати дней в ее доме провели 17 обысков, а ее саму арестовывали 8 раз. Из-за преследования ее уволили с должности и выгнали из дома, поэтому женщина скрывалась в лесу, оставив сына на попечение односельчан.

Ее сын, Богдан Блажкевич, украинский ученый в области теоретической электротехники, едва не пострадал от преследований. Во время одного из обысков к его груди приставляли штыки.

В 1928 году она баллотировалась в польский сейм от Украинской социалистической радикальной партии, что вызвало шквал критики в местной печати и новые аресты. В тот же период трагически погибли две ее дочери Зоня и Любца: их отравил шоколадом говоривший на польском незнакомец. После этого Блажкевич получила записку, где были угрозы на польском языке.

В 1938 году женщину жестоко избили, сломав ей косточки на пальцах рук и оставив без сознания у болота. Местные жители на руках доставили ее во львовский госпиталь, где после длительного лечения и нескольких операций она вернулась в свою общину и продолжила преподавать, организовывать образовательные инициативы и писать.

Несмотря на все испытания, Иванна Блажкевич оставалась преданной детям и Украине. Ее приняли в Союз писателей только благодаря поддержке известных литераторов. Она умерла в родном Денисове, оставив после себя богатое наследие в детских книжках, образовательных проектах и памяти украинцев как символ неутомимого труда и стойкости.

