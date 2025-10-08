Її вели на допит, прив'язавши до коня: за що радянська влада ненавиділа Олену Пчілку (фото)

Ця громадська діячка весь час була віддана своїй батьківщині та слову і за це її неодноразово хотіли заарештувати

Олену Пчілку, або ж Ольгу Косач, знають як мати Лесі Українки, але вона була ще однією з найяскравіших постатей українського національного та культурного відродження. Жінка все життя відстоювала українське слово, мову й ідентичність у часи, коли за це переслідували.

Доля письменниці була сповнена втрат, цензури та несправедливості. Однак вона залишилась незламною і відданою своїй Батьківщині. Про цікаві моменти з її життя написав "Телеграф".

Майбутня письменниця, етнографка й активна діячка українського руху Ольга Драгоманова-Косач, відома під псевдонімом Олена Пчілка народилась 17 червня 1849 року і зростала в атмосфері любові до рідного слова та народних традицій. Початкову освіту вона отримала вдома під наглядом матері — Єлизавети Драгоманової, жінки освіченої й глибоко національно свідомої.

У 12 років Ольга вступила до Зразкового пансіону для благородних дівиць у Києві, яким керувала Аделаїда Ганф-Нельговська. Навчальний заклад вважався одним із найкращих у місті — тут викладали провідні професори чоловічих гімназій. Учениці вивчали російську, французьку та німецьку мови, історію, географію, природознавство, педагогіку, малювання та музику, а також опановували світські манери, танці й рукоділля.

Косач навчалась в Київському інституті шляхетних дівчат

У 1868 році Ольга вийшла заміж за Петра Косача, юриста і майбутнього громадського діяча. Їхнє весілля відбулося в селі Пирогове поблизу Києва, а серед свідків були відомі діячі — Володимир Антонович, Василь та Олександр Кістяківські, а також Михайло Драгоманов, брат нареченої.

Чоловік Олени Пчілки - Петро Косач

Того ж року подружжя переїхало до Звягеля (нині Новоград-Волинський), де Олена Пчілка почала збирати народні пісні, легенди, обряди та зразки української вишивки — усе, що могло зберегти пам’ять про народну культуру. У 1871 році в сім’ї народилася донька Лариса, майбутня Леся Українка, яка продовжила справу матері й стала символом українського слова.

Усього Ольга та Петро Косачі виховали шестеро дітей — двох синів і чотирьох дочок:

Леся Українка;

Косач Михайло Петрович;

Косач-Борисова Ізидора Петрівна;

Косач-Кривинюк Ольга Петрівна;

Косач Микола Петрович;

Косач-Шимановська Оксана Петрівна.

З 1925 року Олена Пчілка жила в Києві разом із родинами дочок Ольги та Ізидори. Письменниця померла 4 жовтня 1930 року. Її поховали на Байковому кладовищі в Києві — поруч із чоловіком, донькою Лесею Українкою та сином Михайлом.

Який вигляд має могила Ольги Косач

Серце, що не зрадило Україну навіть після тяжкої долі

Олена Пчілка глибоко розуміла, що патріотизм починається з родини. Вона писала, що майбутнє батьківщини залежить від того, чи виросте дитина другом або ворогом України, і від того, як вчитиме її сім’я з дитинства, йдеться на сайті "Сім'я і дім".

За свою принципову позицію та сміливість у публікаціях, зокрема у журналі "Рідний край", письменницю неодноразово звинувачували у націоналізмі, шовінізмі та антисемітизмі. Вона зазнала цькування від тих, хто любив Росію, однак не відступила від власних переконань.

Життя жорстоко випробовувало Олену Пчілку: упродовж десяти років вона втратила сина Михайла, чоловіка і доньку — Лесю Українку. Та навіть після цього залишалася незламною.

У 1920 році радянська влада заарештувала її за виступ на селянській конференції у Гадячі — стареньку письменницю вели на допит, прив’язавши до коня. Їй вдалося уникнути в’язниці, але переслідування не припинилися. У 1929 році в її київському помешканні провели обшук, проте арешту вдалося уникнути лише через похилий вік — Ользі Петрівні було понад 80 років, і вона вже не вставала з ліжка.

