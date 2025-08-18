Мама живе в Україні під обстрілами, поки донька будує кар'єру в РФ: що відомо про батьків зрадниці Асті

Поки Анна Асті будує кар'єру в РФ, її мама живе в Україні

Уродженка Черкас співачка Анна Асті, яка мовчить про війну і спокійно виступає у Росії, обожнює розкіш, люкс, блиск і сцену. Однак за цим пафосом ховається доволі сумна сімейна історія, яка дуже контрастує з її теперішнім лакшері життям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Анни Асті. Цікаво, що її мама залишається в Україні і переживає обстріли країни-агресорки.

Що відомо про батьків Анни Асті

Мама співачки, Тамара Дзюба, працювала викладачкою курсів шиття. Вона займалася навчанням ремеслу і заробляла небагато. Свою доньку вона завжди підтримувала у творчих починаннях.

Співачка любить свою маму і писала про неї зворушливий допис в Інстаграм.

Моя улюблена, моя головна… Ти — приклад жінки й матері… я завжди стараюсь бути схожою на тебе… хоч ми зовні непомітно схожі, але багато твоїх рис у мені… я люблю тебе, мам! Шкода, що не можу бути поруч зараз Анна Асті

Відомо, що Тамара Дзюба також гарно співає. Якось у мережі з’явилося відео, де вони разом виконують російськомовну пісню.

На відміну від матері, із батьком Анна мала складні стосунки. Ще до початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи у складі гурту Artik & Asti, Дзюба зізналася, що саме через це у неї не складалося особисте життя. Про це вона розповіла у програмі "ЖВЛ".

Річ у тім, що коли співачка була маленькою, її батько потрапив до в’язниці. А коли вийшов, — постійно зраджував маму, а згодом і взагалі пішов із сім’ї. Зараз його немає в живих.

А посадили батька Анни не через його провину — за словами співачки, його підставили. Він володів мережею кафе. Його компаньйон підставив батька співачки, а коли той сів у в'язницю, експартнер навідувався до них додому, погрожував матері і вимагав продовжувати мовчати.

Коли батька Анни ув'язнили, вона разом із матір'ю жили у скруті. За словами співачки, тоді вони найчастіше їли картоплю в мундирах. Коли мама приготувала сирники, це здалося їй справжнім делікатесом.

