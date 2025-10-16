Не намагайтеся так сушити білизну: українець показав небезпечний лайфхак і нарвався на критику (відео)

Користувачі в мережі вказали на недоліки такого лайфхака

Є безліч простих лайфхаків, які здатні зробити повсякденне життя трохи легшим. Наприклад, українцям розповіли, як зберегти тепло у квартирі восени та як швидко висушити одяг, якщо за вікном ллє дощ.

У Tik-Tok українець поділився кумедним лайфхаком. Щоправда, деякі користувачі розкритикували його метод.

Мешканець Вінницької області показав на відео, як його дружина сушить одяг у квартирі. Жінка розвішала мокрі речі на сушарці, а знизу встановила акумуляторний вентилятор, щоб потік повітря йшов угору.

Чоловік зазначив, що за допомогою такого методу речі справді швидше висихають. І добре те, що цей вентилятор компактний та портативний.

Як швидко висушити одяг у квартирі

Але багато користувачів у мережі розкритикували його метод, вказавши, що після такого лайфхаку по квартирі скрізь з’явиться пліснява. І крім цвілі, по всій квартирі ще поширюватиметься запах порошку.

Дехто зазначив, що спосіб небезпечний, але чоловік підкреслив, що це просто вентилятор, він не гріє.

Проте знайшлися й ті, кому лайфхак сподобався і люди подякували українцю за таку ідею.

Якщо ви шукаєте більш легкі шляхи утеплити будинок, у нас є ще один цікавий і бюджетний лайфхак. Раніше "Телеграф" писав, як зробити саморобну грілку лише з двох інгредієнтів.