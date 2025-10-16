Не вздумайте так сушить белье: украинец показал опасный лайфхак и нарвался на критику (видео)
Пользователи в сети указали на недостатки такого лайфхака
Есть множество простых лайфхаков, которые способны сделать повседневную жизнь немного легче. Например, украинцам рассказали, как сохранить тепло в доме осенью и как быстро высушить одежду, если за окном льет дождь.
В Tik-Tok украинец поделился забавным лайфхаком. Правда, некоторые пользователи раскритиковали его метод.
Житель Винницкой области показал на видео, как его жена сушит одежду в доме. Женщина развесила мокрые вещи на сушилке, а снизу установила аккумуляторный вентилятор, чтобы поток воздуха шел вверх.
Мужчина отметил, что при помощи такого метода вещи действительно быстрее высыхают. И хорошо то, что этот вентилятор компактный и портативный.
Но многие пользователи в сети раскритиковали его метод, указав, что после такого лайфхака по квартире везде появится плесень. И помимо плесени, по всей квартире еще будет распространяться запах порошка.
Некоторые отметили, что способ небезопасный, но мужчина подчеркнул, что это просто вентилятор, он не греет.
Однако нашлись и те, кому лайфхак понравился и люди поблагодарили украинца за такую идею.
Если вы ищете более легкие пути утеплить дом, у нас для вас есть еще один интересный и бюджетный лайфхак. Ранее "Телеграф" писал, как сделать самодельную грелку всего лишь из двух ингредиентов.