Не вздумайте так сушить белье: украинец показал опасный лайфхак и нарвался на критику (видео)

Есть множество простых лайфхаков, которые способны сделать повседневную жизнь немного легче. Например, украинцам рассказали, как сохранить тепло в доме осенью и как быстро высушить одежду, если за окном льет дождь.

В Tik-Tok украинец поделился забавным лайфхаком. Правда, некоторые пользователи раскритиковали его метод.

Житель Винницкой области показал на видео, как его жена сушит одежду в доме. Женщина развесила мокрые вещи на сушилке, а снизу установила аккумуляторный вентилятор, чтобы поток воздуха шел вверх.

Мужчина отметил, что при помощи такого метода вещи действительно быстрее высыхают. И хорошо то, что этот вентилятор компактный и портативный.

Как быстро высушить одежду в квартире

Но многие пользователи в сети раскритиковали его метод, указав, что после такого лайфхака по квартире везде появится плесень. И помимо плесени, по всей квартире еще будет распространяться запах порошка.

Некоторые отметили, что способ небезопасный, но мужчина подчеркнул, что это просто вентилятор, он не греет.

Однако нашлись и те, кому лайфхак понравился и люди поблагодарили украинца за такую идею.

