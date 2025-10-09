Зробіть це просто зараз: як не залишитися без води під час блекаутів

Із цим лайфхаком ви зекономите гроші

Ситуація з електроенергією взимку може бути складною. Тому треба не лише підготувати ґаджети, але й заздалегідь подумати про запас води. Однак не варто скуповувати у супермаркетах готові бутлі, що не є бюджетним варіантом.

Більш економним варіантом поділився користувач TikTok. Для того, щоб не залишитися без води на випадок блекаутів, краще придбати кілька порожніх бутлів і наповнити їх самостійно.

Чому не варто купувати "готову" воду

Під час кризових ситуацій попит на бутильовану воду різко зростає, а з ним — і ціни. Часто люди, піддавшись паніці, купують десятки літрів "готової" води, переплачуючи за упаковку та маркетинг. Насправді ж у більшості населених пунктів сьогодні є водомати або станції фільтрації, де можна самостійно набрати очищену воду, сплативши лише кілька гривень за літр.

Як підготуватися правильно

Придбайте кілька порожніх бутлів об’ємом 10-20 літрів. Їх можна знайти у будь-якому господарському магазині. Ретельно промийте їх содою або оцтом і висушіть. Наберіть воду у найближчому водоматі, через побутовий фільтр або просто з-під крана.

Пусті бутлі допоможуть вам запастися водою дешевше. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Зберігайте у прохолодному, темному місці, подалі від сонця. Раз на два тижні слід оновлювати запас, щоб вода залишалась свіжою.

