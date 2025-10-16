Як правильно назвати "коридор" українською — здогадаються не всі

Солов’їна мова багата і своїми словами, не запозиченими

Українська мова з кожним днем стає трохи поширенішою і популярнішою, але важливо при цьому і не забувати проводити роботу над помилками та розширенням словникового запасу. Зокрема, нікому не буде зайвим дізнатися, як можна називати українською "коридор". "Телеграф" зібрав кілька синонімів.

Зауважимо, що вживання слова "коридор" в українській мові в жодному разі не є помилкою, оскільки воно є в українській як запозичення від французького "corridor".

Але на сайті "Словотвір" українці запропонували також кілька українських синонімів, якими також можна його назвати:

сіни (частина будівлі, що безпосередньо примикає до однієї або кількох будівель);

міжпокій;

передпокій (якщо мова про приміщення при вході в житлове приміщення).

Ось кілька прикладів вживання цих слів у реченні:

Вона злякалася, тому що це робилося на очах усіх парубків і дівчат, затулила широким рукавом обличчя і вискочила в сіни.

І сіни і кімнати були заставлені скринями скриньками та усякими пакунками з князівським добром.

Обидва, Віденко й Чумак, прислухалися до шереху в передпокої

Передпокій або передня — це перше, що бачать гості будинку, тому до її оформлення слід підійти з особливою скрупульозністю і відповідальністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською назвати блекаут. Наразі це слово вже звичне для багатьох громадян, однак у нього є чимало незвичних синонімів, що звучать більш автентично для нашої рідної мови.