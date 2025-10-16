Как правильно назвать "коридор" на украинском — догадаются не все

Соловьиная речь богата и своими словами, не заимствованными

Украинский язык с каждым днем становится чуточку распространеннее и популярнее, — но немаловажно при этом и не забывать проводить работу над ошибками и расширением словарного запаса. В частности, никому не помешает узнать, как можно называть на украинском "коридор". "Телеграф" собрал несколько синонимов.

Заметим, что употребление слова "коридор" в украинском языке ни в коем случае не является ошибкой, поскольку оно есть в украинском языке как заимствование от французского "corridor".

Но на сайте "Словотвір" украинцы предложили также несколько украинских синонимов, которыми также можно его назвать:

сіни (часть здания, непосредственно примыкающая к одному или нескольким зданиям);

міжпокій;

передпокій (если речь о помещении при входе в жилое помещение).

Вот несколько примеров употребления этих слов в предложении:

Вона злякалася, тому що це робилося на очах усіх парубків і дівчат, затулила широким рукавом обличчя і вискочила в сіни.

І сіни і кімнати були заставлені скринями скриньками та усякими пакунками з князівським добром.

Обидва, Віденко й Чумак, прислухалися до шереху в передпокої

Передпокій або передня — це перше, що бачать гості будинку, тому до її оформлення слід підійти з особливою скрупульозністю і відповідальністю.

