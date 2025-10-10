Таких варіантів ви ще не зустрічали: як можна назвати "блекаут" українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є понад 20 цікавих синонімів
Звичне нам слово "блекаут" досить часто використовується на тлі відключення світла в українських містах, але мало хто знає, як красиво його можна замінити. Насправді він має безліч незвичайних синонімів.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які слова ще підійдуть, якщо говорити про масові відключення світла. Термін "блекаут" прийшов до нас з англійської мови — "blackout", що означає "затемнення".
Синонімів до слова "блекаут" існує в українській мові понад 20. Вони наведені на сайті "Словотвір".
Чим замінити "блекаут" в українській:
- "затьма";
- "знеструм";
- "тьмара";
- "стермо";
- "вигас";
- "знесвітлення";
- "тьмарище";
- "неструм";
- "затемок";
- "пітьма";
- "затемнення";
- "чорно";
- "всевимкнення";
- "затемінь";
- "темінь";
- "безсвітля";
- "онеструмлення";
- "ознеструмлення";
- "понеструмлення";
- "познеструмлення".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке українське слово із двох літер має різні значення. Що цікаво, це слово однаково зрозуміле у всіх регіонах України і не вимагає перекладу. Водночас, для росіян воно залишається майже загадкою.