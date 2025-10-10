Рус

Таких варіантів ви ще не зустрічали: як можна назвати "блекаут" українською

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Автор
Чим замінити слово "блакаут" в українській мові Новина оновлена 10 жовтня 2025, 16:11
Чим замінити слово "блакаут" в українській мові. Фото Колаж "Телеграфу"

Є понад 20 цікавих синонімів

Звичне нам слово "блекаут" досить часто використовується на тлі відключення світла в українських містах, але мало хто знає, як красиво його можна замінити. Насправді він має безліч незвичайних синонімів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які слова ще підійдуть, якщо говорити про масові відключення світла. Термін "блекаут" прийшов до нас з англійської мови — "blackout", що означає "затемнення".

Синонімів до слова "блекаут" існує в українській мові понад 20. Вони наведені на сайті "Словотвір".

Чим замінити "блекаут" в українській:

  • "затьма";
  • "знеструм";
  • "тьмара";
  • "стермо";
  • "вигас";
  • "знесвітлення";
  • "тьмарище";
  • "неструм";
  • "затемок";
  • "пітьма";
  • "затемнення";
  • "чорно";
  • "всевимкнення";
  • "затемінь";
  • "темінь";
  • "безсвітля";
  • "онеструмлення";
  • "ознеструмлення";
  • "понеструмлення";
  • "познеструмлення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке українське слово із двох літер має різні значення. Що цікаво, це слово однаково зрозуміле у всіх регіонах України і не вимагає перекладу. Водночас, для росіян воно залишається майже загадкою.

Теги:
#Українська мова #Слова #Блекаут #Синоніми