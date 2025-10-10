Таких варіантів ви ще не зустрічали: як можна назвати "блекаут" українською

Є понад 20 цікавих синонімів

Звичне нам слово "блекаут" досить часто використовується на тлі відключення світла в українських містах, але мало хто знає, як красиво його можна замінити. Насправді він має безліч незвичайних синонімів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які слова ще підійдуть, якщо говорити про масові відключення світла. Термін "блекаут" прийшов до нас з англійської мови — "blackout", що означає "затемнення".

Синонімів до слова "блекаут" існує в українській мові понад 20. Вони наведені на сайті "Словотвір".

Чим замінити "блекаут" в українській:

"затьма";

"знеструм";

"тьмара";

"стермо";

"вигас";

"знесвітлення";

"тьмарище";

"неструм";

"затемок";

"пітьма";

"затемнення";

"чорно";

"всевимкнення";

"затемінь";

"темінь";

"безсвітля";

"онеструмлення";

"ознеструмлення";

"понеструмлення";

"познеструмлення".

