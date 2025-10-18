Квасоля без жучків: як зберегти врожай до весни, щоб не завелися шкідники

Ці поради допоможуть правильно зберігати врожай восени та взимку

Квасоля — один із найпоширеніших представників сімейства бобових. Вона невибаглива у догляді та чудово підходить для приготування смачних та корисних страв.

Збирання врожаю можна проводити у різний час, якщо орієнтуватися на ознаки зрілості. Якщо виконати все своєчасно, урожай збережеться до наступного сезону, пише Tilly’s Nest.

Терміни збирання квасолі залежать від її сорту та варіюються від 55 до 100 днів після посадки. Ранні сорти дозрівають приблизно через два місяці, а пізні — через три-чотири місяці. Перед настанням зрілості листя на кущах жовтіє, а окремі стручки стають твердими і набувають жовтуватого відтінку. Дозрілі стручки сухі, злегка жорсткі на дотик і легко розкриваються, при цьому квасоля всередині гладка і містить трохи вологи.

Як зберігати квасолю правильно

Щоб квасоля залишалася цілою до наступного сезону, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Ретельно просушуйте боби.

Не закладайте пошкоджені екземпляри на зберігання.

Зберігайте квасолю в сухих, чистих та ємностях, що герметично закриваються (наприклад, у пластикових пляшках або скляних банках з кришками).

Фото: freepik

Можна використовувати тканинні мішечки, попередньо замочивши в солоній воді та добре просушивши.

Додавання зубчиків часнику в ємність допоможе відлякати шкідників.

