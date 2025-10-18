Укр

Фасоль без жучков: как сохранить урожай до весны, чтобы не завелись вредители

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Автор
Новость обновлена 18 октября 2025, 09:51
Фасоль будет храниться до весны и дольше. Фото Freepik

Эти советы помогут правильно хранить урожай осенью и зимой

Фасоль — один из самых распространенных представителей семейства бобовых. Она неприхотлива в уходе и прекрасно подходит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Сбор урожая можно проводить в разное время, если ориентироваться на признаки зрелости. Если выполнить все своевременно, урожай сохранится до следующего сезона, пишет Tilly's Nest.

Сроки сбора фасоли зависят от ее сорта и варьируются от 55 до 100 дней после посадки. Ранние сорта созревают примерно через два месяца, а поздние — через три-четыре месяца. Перед наступлением зрелости листья на кустах желтеют, а отдельные стручки становятся твердыми и приобретают желтоватый оттенок. Созревшие стручки сухие, слегка жесткие на ощупь и легко раскрываются, при этом фасоль внутри гладкая и содержит немного влаги.

Как хранить фасоль правильно

Чтобы фасоль оставалась целой до следующего сезона, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Тщательно просушивайте бобы.
  • Не закладывайте на хранение поврежденные экземпляры.
  • Храните фасоль в сухих, чистых и герметично закрывающихся емкостях (например, в пластиковых бутылках или стеклянных банках с крышками).
фасоль в банке с крышкой
Фото: freepik
  • Можно использовать тканевые мешочки, предварительно замочив их в соленой воде и хорошо просушив.
  • Добавление зубчиков чеснока в емкость поможет отпугнуть вредителей.

Отметим, что в октябре огородников традиционно застают осенние заморозки. "Телеграф" писал, как спасти недозрелые из-за заморозков помидоры.

