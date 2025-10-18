Фасоль без жучков: как сохранить урожай до весны, чтобы не завелись вредители
Эти советы помогут правильно хранить урожай осенью и зимой
Фасоль — один из самых распространенных представителей семейства бобовых. Она неприхотлива в уходе и прекрасно подходит для приготовления вкусных и полезных блюд.
Сбор урожая можно проводить в разное время, если ориентироваться на признаки зрелости. Если выполнить все своевременно, урожай сохранится до следующего сезона, пишет Tilly's Nest.
Сроки сбора фасоли зависят от ее сорта и варьируются от 55 до 100 дней после посадки. Ранние сорта созревают примерно через два месяца, а поздние — через три-четыре месяца. Перед наступлением зрелости листья на кустах желтеют, а отдельные стручки становятся твердыми и приобретают желтоватый оттенок. Созревшие стручки сухие, слегка жесткие на ощупь и легко раскрываются, при этом фасоль внутри гладкая и содержит немного влаги.
Как хранить фасоль правильно
Чтобы фасоль оставалась целой до следующего сезона, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Тщательно просушивайте бобы.
- Не закладывайте на хранение поврежденные экземпляры.
- Храните фасоль в сухих, чистых и герметично закрывающихся емкостях (например, в пластиковых бутылках или стеклянных банках с крышками).
- Можно использовать тканевые мешочки, предварительно замочив их в соленой воде и хорошо просушив.
- Добавление зубчиков чеснока в емкость поможет отпугнуть вредителей.
