Фасоль без жучков: как сохранить урожай до весны, чтобы не завелись вредители

Эти советы помогут правильно хранить урожай осенью и зимой

Фасоль — один из самых распространенных представителей семейства бобовых. Она неприхотлива в уходе и прекрасно подходит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Сбор урожая можно проводить в разное время, если ориентироваться на признаки зрелости. Если выполнить все своевременно, урожай сохранится до следующего сезона, пишет Tilly's Nest.

Сроки сбора фасоли зависят от ее сорта и варьируются от 55 до 100 дней после посадки. Ранние сорта созревают примерно через два месяца, а поздние — через три-четыре месяца. Перед наступлением зрелости листья на кустах желтеют, а отдельные стручки становятся твердыми и приобретают желтоватый оттенок. Созревшие стручки сухие, слегка жесткие на ощупь и легко раскрываются, при этом фасоль внутри гладкая и содержит немного влаги.

Как хранить фасоль правильно

Чтобы фасоль оставалась целой до следующего сезона, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Тщательно просушивайте бобы.

Не закладывайте на хранение поврежденные экземпляры.

Храните фасоль в сухих, чистых и герметично закрывающихся емкостях (например, в пластиковых бутылках или стеклянных банках с крышками).

Фото: freepik

Можно использовать тканевые мешочки, предварительно замочив их в соленой воде и хорошо просушив.

Добавление зубчиков чеснока в емкость поможет отпугнуть вредителей.

