Там була фортеця для захисту від печенігів і половців: що варто побачити на батьківщині Сковороди (фото)
Перша згадка про рідне селище Сковороди датована 1261 роком
Чорнухи — невелике, але знамените селище на Полтавщині. Тут народився український мислитель Сковорода, проходили козацькі війни, революції та війни XX століття, і сьогодні селище зберігає пам’ять про всі ці події.
Тут збереглися старовинні садиби, музей і пам’ятник мандрівному мислителю, а самі вулиці та будівлі селища пам’ятають козацькі часи, війни та революції. "Телеграф" вирішив розповісти про рідне селище поета.
Походження назви
Існує кілька версій походження назви "Чорнухи". Одні дослідники пов’язують її з племенем торків, які мешкали тут за часів Київської Русі. Інші вважають, що назва походить від прізвища бояр Чорнухів, які мали тут землі. Є ще версія, що назва походить від терміну "чорні землі", якими володів київський князь.
Історія селища
Перша письмова згадка про Чорнухи датується 1261 роком. Ймовірно, поселення виникло як фортеця для захисту від печенігів і половців. У XVII столітті чорнухинці брали участь у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького та формували козацькі сотні. Містечко неодноразово зазнавало руйнувань під час воєн і набігів.
У XVIII — на початку XX століття Чорнухи були важливим економічним і адміністративним центром. Тут діяли церкви, школи, млини та ремісничі підприємства. За переписом 1859 року населення становило майже 2 тисячі осіб. У 1903 році відкрили місцеву школу, а у 1906 році селяни селища брали участь у страйку проти поміщика.
У XX столітті Чорнухи пережили Голодомор, революційні події та Другу світову війну. Під час німецької окупації 227 жителів були вивезені на примусові роботи до Німеччини. Після війни селище відновилося, а в 1971 році отримало статус селища міського типу.
Сучасне життя
Сьогодні в Чорнухах працює кілька фермерських господарств та ВАТ "Чорнухиптиця". Основна економіка селища пов’язана із сільським господарством — вирощуванням і переробкою харчових культур, а також птахівництвом і тваринництвом.
У селищі є автостанція з маршрутами до Полтави, Харкова, Києва, Лубен та інших міст. Також працюють поштове відділення і філії кількох банків.
Які історичні будівлі є у Чорнухах
Земська трикомплектна школа
Збудована у 1913 році за проєктом Опанаса Сластіона в стилі українського модерну.
Міністерська двокомплектна школа
Двоповерхова, збудована у 1900–1903 роках у стилі історизму. Прямокутна, симетрична, з вхідною групою під дерев’яним фронтончиком. Розташована поруч із музеєм Григорія Сковороди.
Земська лікарня
Збудована близько 1912 року за проєктом Сластіона, у стилі українського модерну. Мала квартиру лікаря та вишуканий цегляний декор із мотивами народних орнаментів. Частково пошкоджена перебудовами у 2016 році.
Міський садибний будинок
Одноповерховий Г-подібний будинок у стилі пізнього класицизму на території Чорнухинської лікарні. Імовірно, найстаріша збережена будівля районного центру середини XIX століття.
Музей Григорія Сковороди
До комплексу Чорнухинського літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди входять власне музей і меморіальна садиба батьків Григорія Сковороди. Фонди музею налічують понад дві тисячі експонатів, присвячених не лише постаті поета та його вшануванню, а й історії його життя, творчості та розвитку селища Чорнухи.
Для довідки
Григорій Сковорода народився 22 листопада 1722 року у селищі Чорнухи, що в Полтавській області. Він прожив до 29 жовтня 1794 року і помер у Російській імперії. Однак поховали його в українському селі Сковородинівка, Харківщина.
