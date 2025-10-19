Рядом играли дети: в Харькове на камеру попало хищное животное(видео)

Этих хищников все чаще встречают в городах

Диких зверей все чаще замечают в украинских городах. На этот раз лиса попала на камеру на стадионе в Харькове.

Соответствующее видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Животное опасалось людей.

На кадрах видно, как лиса пробралась под ограждением спортивной площадки, но из-за шума и большого количества внимания испугалась и выскочила назад.

На другом ролике рыжая хищница гуляет по траве, при этом очень напоминая собаку. Случай произошел в одном из районов Харькова в темное время суток.

Стоит отметить, что лис в последнее время очень часто видят в больших украинских городах. Особенно много таких сообщений и видео из Одессы и Львова.

В последнем областном центре только сентябре сообщалось о пушистиках в Шевченковском районе, в парке Франко, на улицах Коперника и Черновола.

Как оказалось, дикие животные проявляют агрессию. По крайней мере, одна из лисиц укусила домашнего кота в районе Малоголосковской. Хищница вцепилась в хвост кошки.

Напомним, при встрече с лисой не следует делать резких движений, кричать и пугать животное, потому что оно может почувствовать угрозу и атаковать. Следует избегать зрительного контакта и спокойно удаляться от лисы, пятясь.