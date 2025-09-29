На Івано-Франківщині помітили цікавий гриб з великою "шапочкою": як він виглядає і чи можна його їсти (фото)

Моховик брудно-жовтого відтінку часто росте в гірській місцевості

Грибний сезон у самому розпалі, і українці діляться своїми "знахідками" у соціальних мережах. Так на полонині Івано-Франківщини помітили цікавий гриб жовто-бурого відтінку.

У Facebook-спільноті "Гриби України" опублікували фото гриба, який називають моховик жовто-бурий. Він належить до родини маслюкових. Тому цей гриб ще часто називають маслюком жовто-бурим.

Моховик жовто-бурий, фото Тетяни Данчук

"Шапочка" такого гриба варіюється від 3 до 15 сантиметрів діаметром. Вона зазвичай буває сірувато- або брудно-жовтого відтінку. Після опадів на маслюках часто з'являється слиз. Ніжка гриба має циліндричну форму до 10 сантиметрів у висоту. Маслюк жовто-бурий має слабкий аромат. М'якоть не змінює колір під час натискання.

"Шапочка" маслюка жовто-бурого відтінку, фото Тетяни Данчук

Моховик жовто-бурий часто росте в соснових лісах, в горах, на Поліссі, у Прикарпатті та в зоні лісостепу. Найчастіше його можна знайти на сирих і заболочених місцях, покритих мохом. Такий гриб росте з червня по жовтень, оптимально його збирати після опадів.

Маслюк жовто-бурий росте в горах, фото Тетяни Данчук

Моховик жовто-бурий — їстівний гриб, який має ніжний смак. Його можна сушити, маринувати чи заморожувати. Водночас важливо збирати лише молоді гриби, оскільки старі можуть бути гіркими чи заражені шкідниками.

Маслюк жовто-бурий можна їсти, фото Тетяни Данчук

