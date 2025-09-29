На Івано-Франківщині помітили цікавий гриб з великою "шапочкою": як він виглядає і чи можна його їсти (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Моховик брудно-жовтого відтінку часто росте в гірській місцевості
Грибний сезон у самому розпалі, і українці діляться своїми "знахідками" у соціальних мережах. Так на полонині Івано-Франківщини помітили цікавий гриб жовто-бурого відтінку.
У Facebook-спільноті "Гриби України" опублікували фото гриба, який називають моховик жовто-бурий. Він належить до родини маслюкових. Тому цей гриб ще часто називають маслюком жовто-бурим.
"Шапочка" такого гриба варіюється від 3 до 15 сантиметрів діаметром. Вона зазвичай буває сірувато- або брудно-жовтого відтінку. Після опадів на маслюках часто з'являється слиз. Ніжка гриба має циліндричну форму до 10 сантиметрів у висоту. Маслюк жовто-бурий має слабкий аромат. М'якоть не змінює колір під час натискання.
Моховик жовто-бурий часто росте в соснових лісах, в горах, на Поліссі, у Прикарпатті та в зоні лісостепу. Найчастіше його можна знайти на сирих і заболочених місцях, покритих мохом. Такий гриб росте з червня по жовтень, оптимально його збирати після опадів.
Моховик жовто-бурий — їстівний гриб, який має ніжний смак. Його можна сушити, маринувати чи заморожувати. Водночас важливо збирати лише молоді гриби, оскільки старі можуть бути гіркими чи заражені шкідниками.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сатанинський гриб зі світлим капелюшком. Його часто плутають з білим грибом.