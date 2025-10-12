Рус

Деякі запорізькі козаки мали надздібності: перевірте прізвище, може серед них ваші предки

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Іван Сірко за переказами вмів ставати вовком Новина оновлена 12 жовтня 2025, 20:37
Іван Сірко за переказами вмів ставати вовком. Фото ukrinform.com

Еліта козацтва нібито вміла передбачати майбутнє і перетворюватися на тварин

Запорізьке козацтво — одна з ключових сторінок української історії. Саме в ті часи з’явилося багато сучасних українських прізвищ. Однак не всі знають, що в лавах козаків були "характерники".

Так у ті часи називали еліту, яка за переказами володіла таємним знанням та надздібностями. "Телеграф" зібрав прізвища ключових історичних постатей, яких відносять до характерників, а також інформацію, скільки людей на сьогоднішній день носять ці прізвища.

Згідно з переказами, характерники вели свій рід ще від язичницьких волхвів, тренувалися з дитинства і проходили важке випробування, яке доводило їх до межі життя та смерті, коли й виявлялися їхні суперздатності. Характерники були ясновидячими, лікарями, шановними радниками, вони тренувалися все життя, їх поважали та боялися у війську. У народі вважалося, що багато гетьманів, отаманів і полководців були характерниками.

Іван Сірко — один із найславетніших козаків, який вважався характерником. За переказами, він умів ставати вовком, через що й отримав своє прізвище. На сьогоднішній день в Україні це прізвище носить 1506 осіб, і хтось із них може бути його далеким родичем.

Розповсюдження прізвища Сірко в Україні
Розповсюдження прізвища Сірко в Україні

Іван Золотаренко теж славився як характерник, і особливо примітна історія його смерті, — під час похорону гримнув грім, блискавка вдарила в церкву і та згоріла вщент разом із тілом. Наразі 1215 осіб носять це прізвище.

Розповсюдження прізвища Золотаренко в Україні
Розповсюдження прізвища Золотаренко в Україні

Крім того, характерниками вважаються:

  • Данило Нечай (4627 носіїв зараз в Україні);
Розповсюдження прізвища Нечай в Україні
Розповсюдження прізвища Нечай в Україні
  • Семерій Наливайко (4511 носіїв на сьогодні);
Розповсюдження прізвища Наливайко в Україні
Розповсюдження прізвища Наливайко в Україні
  • Іван Богун (2893);
Розповсюдження прізвища Богун в Україні
Розповсюдження прізвища Богун в Україні
  • Остап Дашкевич (зараз прізвище носить 1545 українців);
Розповсюдження прізвища Дашкевич в Україні
Поширення прізвища Дашкевич в Україні
  • Максим Кривоніс (1259);
Поширення прізвища Кривоніс в Україні
Поширення прізвища Кривоніс в Україні
  • Іван Підкова (545 носіїв);
  • Петро Сагайдачний (279);
  • Самійло Кішка (208);

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в Україні давали дітям, щоб захистити їх від біди.

Теги:
#Козаки #Козак #Прізвища