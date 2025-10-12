Деякі запорізькі козаки мали надздібності: перевірте прізвище, може серед них ваші предки

Еліта козацтва нібито вміла передбачати майбутнє і перетворюватися на тварин

Запорізьке козацтво — одна з ключових сторінок української історії. Саме в ті часи з’явилося багато сучасних українських прізвищ. Однак не всі знають, що в лавах козаків були "характерники".

Так у ті часи називали еліту, яка за переказами володіла таємним знанням та надздібностями. "Телеграф" зібрав прізвища ключових історичних постатей, яких відносять до характерників, а також інформацію, скільки людей на сьогоднішній день носять ці прізвища.

Згідно з переказами, характерники вели свій рід ще від язичницьких волхвів, тренувалися з дитинства і проходили важке випробування, яке доводило їх до межі життя та смерті, коли й виявлялися їхні суперздатності. Характерники були ясновидячими, лікарями, шановними радниками, вони тренувалися все життя, їх поважали та боялися у війську. У народі вважалося, що багато гетьманів, отаманів і полководців були характерниками.

Іван Сірко — один із найславетніших козаків, який вважався характерником. За переказами, він умів ставати вовком, через що й отримав своє прізвище. На сьогоднішній день в Україні це прізвище носить 1506 осіб, і хтось із них може бути його далеким родичем.

Розповсюдження прізвища Сірко в Україні

Іван Золотаренко теж славився як характерник, і особливо примітна історія його смерті, — під час похорону гримнув грім, блискавка вдарила в церкву і та згоріла вщент разом із тілом. Наразі 1215 осіб носять це прізвище.

Розповсюдження прізвища Золотаренко в Україні

Крім того, характерниками вважаються:

Данило Нечай (4627 носіїв зараз в Україні);

Розповсюдження прізвища Нечай в Україні

Семерій Наливайко (4511 носіїв на сьогодні);

Розповсюдження прізвища Наливайко в Україні

Іван Богун (2893);

Розповсюдження прізвища Богун в Україні

Остап Дашкевич (зараз прізвище носить 1545 українців);

Поширення прізвища Дашкевич в Україні

Максим Кривоніс (1259);

Поширення прізвища Кривоніс в Україні

Іван Підкова (545 носіїв);

(545 носіїв); Петро Сагайдачний (279);

(279); Самійло Кішка (208);

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в Україні давали дітям, щоб захистити їх від біди.