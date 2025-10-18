Опалювальний сезон в Україні розпочнеться з запізненням: нардеп пояснив причини

Тепло у квартирах українців з'явиться пізніше визначеного часу, вважає нардеп

Держава змушена шукати гроші, щоб закупити за кордоном газ, зазначив Олексій Кучеренко. Підприємства теплокомуненерго не зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.

Внаслідок неефективного управління "Нафтогазом" компанія має борги, а сховища залишаються порожніми. Про це в ефірі Новини.LIVE заявив народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету ВР з питань енергетики і ЖКП, ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

Що треба знати

Україна шукає кошти для імпорту газу, щоб покрити дефіцит перед зимою

Газові сховища "Нафтогазу" залишилися майже порожніми

Підприємства ТКЕ не мають контрактів і лімітів для запуску опалення

Наразі, заявив він, держава вимушена шукати 3 мільярди доларів на імпорт 5,4 мільярда кубометрів "блакитного палива" з інших країн.

"Уряд буде робити все, щоб заощадити газ", — наголосив експерт.

Олексій Кучеренко зазначив, що у підприємств теплокомуненерго, які забезпечують теплопостачання населенню та на різні об'єкти, наразі немає контрактів та лімітів. Тобто, пояснив він, "Київтеплоенерго", скажімо, не може повноцінно подати газ для запуску тепла споживачам.

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко припускав, що початок опалювального сезону в Україні для економії газу намагатимуться максимально відтермінувати.