Без этих 4 вещей ваши батареи в доме будут неготовы к холодам
Узнайте, почему нельзя включать котел на полную мощность
Когда погода становится холоднее, а дни — короче, вы, вероятно, начинаете задумываться о включении отопления. Поскольку отопительный сезон в Украине начнется с опозданием, стоит сделать несколько простых вещей.
Эксперты поделились с The Sun своими советами, что следует сделать перед включением отопления этой осенью. Ведь нет ничего хуже, чем поломка котла в мороз, поэтому лучше позаботиться о своей системе заранее.
1. Не включайте котел на полную мощность
Современные котлы безопасно работают на полной мощности, когда этого требует термостат. Однако длительное бездействие может скрывать неполадки — воздух в радиаторах, низкое давление, шлам или утечки. Если обнаружить их только с первыми холодами, система может испытать перегрузку. Поэтому полезно периодически включать отопление и снижать температуру, чтобы убедиться, что все работает исправно.
2. Проведите техническое обслуживание
Ежегодное обслуживание котла помогает экономить на счетах за электроэнергию, обеспечивая его эффективную работу. Со временем внутри оборудования накапливаются отложения, снижающие КПД, из-за чего котел расходует больше энергии. Регулярное техобслуживание позволяет избежать этого и гарантирует безопасную, стабильную работу системы.
3. Настройте управление отоплением
Простое включение отопления при похолодании — не самый экономичный способ обогрева. Можно случайно оставить его включенным или перегреть дом. Установка термостата и таймера поможет сэкономить на электроэнергии и поддерживать комфортную температуру: термостат сам контролирует обогрев и выключает котел, когда достигается заданный уровень тепла.
4. Удалите воздух из радиаторов
Удаление воздуха из радиаторов — простой, быстрый и недорогой способ повысить эффективность отопления зимой. Воздух мешает радиаторам полноценно нагреваться, а его выпуск обеспечивает равномерное распределение тепла в доме. Если радиатор булькает или остается холодным в некоторых местах — пора удалить из него воздух.
