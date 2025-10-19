Без этих 4 вещей ваши батареи в доме будут неготовы к холодам

Узнайте, почему нельзя включать котел на полную мощность

Когда погода становится холоднее, а дни — короче, вы, вероятно, начинаете задумываться о включении отопления. Поскольку отопительный сезон в Украине начнется с опозданием, стоит сделать несколько простых вещей.

Эксперты поделились с The Sun своими советами, что следует сделать перед включением отопления этой осенью. Ведь нет ничего хуже, чем поломка котла в мороз, поэтому лучше позаботиться о своей системе заранее.

1. Не включайте котел на полную мощность

Современные котлы безопасно работают на полной мощности, когда этого требует термостат. Однако длительное бездействие может скрывать неполадки — воздух в радиаторах, низкое давление, шлам или утечки. Если обнаружить их только с первыми холодами, система может испытать перегрузку. Поэтому полезно периодически включать отопление и снижать температуру, чтобы убедиться, что все работает исправно.

Фото: freepik

2. Проведите техническое обслуживание

Ежегодное обслуживание котла помогает экономить на счетах за электроэнергию, обеспечивая его эффективную работу. Со временем внутри оборудования накапливаются отложения, снижающие КПД, из-за чего котел расходует больше энергии. Регулярное техобслуживание позволяет избежать этого и гарантирует безопасную, стабильную работу системы.

3. Настройте управление отоплением

Простое включение отопления при похолодании — не самый экономичный способ обогрева. Можно случайно оставить его включенным или перегреть дом. Установка термостата и таймера поможет сэкономить на электроэнергии и поддерживать комфортную температуру: термостат сам контролирует обогрев и выключает котел, когда достигается заданный уровень тепла.

Фото: freepik

4. Удалите воздух из радиаторов

Удаление воздуха из радиаторов — простой, быстрый и недорогой способ повысить эффективность отопления зимой. Воздух мешает радиаторам полноценно нагреваться, а его выпуск обеспечивает равномерное распределение тепла в доме. Если радиатор булькает или остается холодным в некоторых местах — пора удалить из него воздух.

