Чи можуть в Україні з'явитися птахи-забіяки, з якими вже бореться Канада

Довжина тіла птаха може бути понад метр

В Канаді птахи нападають на людей — для захисту від канадської казарки навесні навіть роздають спецзасоби. Не можна виключати, що ці птахи можуть залітати на територію Європи, зокрема й України.

Що треба знати:

Великий водоплавний птах атакує жителів Канади

На території України канадська казарка не живе, але теоретично може залетіти на європейський континент

Казарка найбільш агресивна в період відкладання яєць та вирощування потомства

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННВП, кандидат біологічних наук Микола Роженко. За його словами, теоретично не можна виключати, що канадська казарка перелетить з континенту Північна Америка до європейського континенту, проте фахівець не знає таких випадків.

Казарки напали на чоловіка

Найбільш агресивні птахи навесні, коли відкладають яйця. Як розповідало видання Ottawa Citizen, цього року військовим видали спецзасоби для захисту від канадських казарок. За останні роки ситуація погіршилася і Нещодавно пернаті "окупували" територію оборонного студмістечка на заході Оттави.

Казарка з пташенятами

Канадська казарка — найбільша з роду казарок

Довжина тіла дорослої канадської казарки може сягати 110 см, розмах крил — 183 см, а маса до 6,5 кг. Це водоплавні птахи, що живуть на берегах річок, водосховищ, боліт, на затоплюваних низинах. Казарка дуже добре ходить по землі та непогано плаває.

Птах має характерний окрас, за яким казарку канадську легко впізнати — голова і шия чорні з характерними великими білими плямами з боків голови, що розповсюджуються на щоку, підборіддя і горло. Решта забарвлення тіла — сірувато-бура з хвилястими смугами на боках.

Казарка має характерний вигляд

Як і інші гуси, канадські казарки харчуються рослинами — осока, подорожник, костриця, медова трава. Проте не нехтує кукурудзою та ячменем з полів.

Чому канадська казарка нападає на людей

Птахи стають агресивними у період гніздування. За словами жителів Канади, нападають на людей переважно самці — або поодинокі молоді особини, або ті, що вирощують потомство. Перед нападом казарка попереджає шипінням, витягуванням шиї та опускання голови. Якщо ж птах вирішить, що небезпека не минула, може почати гнатися за "загарбником", бити крилами та клювати.

