Розмах крил цього хижака може бути більше 2 метрів: де в Україні побачили рідкісного птаха (фото)
Науковці вивчатимуть усі дії унікального птаха
Рідкісного хижака із Червоної книги України помітили науковці на території природоохоронного об'єкта. Молодого підорлика великого нещодавно кільцювали, щоб дослідити його міграційний шлях та поведінку.
У межах Великоглушанського ПОНДВ, що у Волинській області, науковці Рівненського заповідника разом із представником Українського центру дослідження хижих птахів Андрієм Сімоном провели кільцювання молодого підорлика великого. Про це написали у Національному парку "Пирятин-Стохід" на сторінці у Facebook.
Для довідки
Підорлик великий — це величний хижак із розмахом крил до 2,2 метра. Темно-коричневе оперення, світліші плечі та голова, потужні кігті й дзьоб допомагають йому полювати на зайців, білок та навіть великих птахів. Інколи він харчується падлом.
В Україні вид трапляється на Поліссі, у Карпатах та заповідних зонах. Особливістю підорлика є пізнє дорослішання — птахи стають здатними до розмноження лише на 5–6 році життя.
