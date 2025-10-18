Пернатий гість гуляв серед багатоповерхівок. У Харкові помітили рідкісного птаха (відео)
У Харкові побачили одно з найяскравіших представників виду
В Україні мешкає чимало диких та унікальних птахів, яких можна побачити навіть в містах. Так, до прикладу, у Харкові помітили фазана.
Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. Зазначається, що птах з'явився у Салтиківці.
Як видно на відео, пернатий бігав у дворі житлового будинку. Птах досить сильно боявся людей, тому пересувався швидко. Однак побачити фазана не у степу та полі — рідкість.
Зауважимо, що аналізуючи кадри, можна припустити, що у Харкові гуляв золотистий фазан. Таку ж думку підтвередили й користувачі в мережі. За їх словами, це досить рідкісний птах, якого зазвичай вирощують в домашніх умовах. Тому є думка, що пернатий просто втік від господаря, а тепер блукає Харковом у пошуках їжі.
Для довідки
Фазан золотий — один з найяскравіших представників родини фазанових. Вивели цього птаха у Китаї, звідки він поширився на інші країни. Самці відрізняються дуже красивим пір'ям, тому представники виду в ролі декоративних птахів утримуються в зоопарках і на птахофермах. У Європі золотих фазанів можна побачити переважно в неволі.
Фазан чоловічої статі має густий чуб із золотисто-жовтим пір'ям і з коміром помаранчевого пір'я з бархатисто-чорними облямівками. Спина золотисто-жовта; нижня сторона тіла блискуча і яскраво-червона. Плечове пір'я темно-синє. Самка іржаво-бура з чорними плямами і смужками.
