Пернатий гість гуляв серед багатоповерхівок. У Харкові помітили рідкісного птаха (відео)

У Харкові побачили одно з найяскравіших представників виду

В Україні мешкає чимало диких та унікальних птахів, яких можна побачити навіть в містах. Так, до прикладу, у Харкові помітили фазана.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. Зазначається, що птах з'явився у Салтиківці.

Як видно на відео, пернатий бігав у дворі житлового будинку. Птах досить сильно боявся людей, тому пересувався швидко. Однак побачити фазана не у степу та полі — рідкість.

Зауважимо, що аналізуючи кадри, можна припустити, що у Харкові гуляв золотистий фазан. Таку ж думку підтвередили й користувачі в мережі. За їх словами, це досить рідкісний птах, якого зазвичай вирощують в домашніх умовах. Тому є думка, що пернатий просто втік від господаря, а тепер блукає Харковом у пошуках їжі.

Для довідки

Фазан золотий — один з найяскравіших представників родини фазанових. Вивели цього птаха у Китаї, звідки він поширився на інші країни. Самці відрізняються дуже красивим пір'ям, тому представники виду в ролі декоративних птахів утримуються в зоопарках і на птахофермах. У Європі золотих фазанів можна побачити переважно в неволі.

Золотий фазан

Фазан чоловічої статі має густий чуб із золотисто-жовтим пір'ям і з коміром помаранчевого пір'я з бархатисто-чорними облямівками. Спина золотисто-жовта; нижня сторона тіла блискуча і яскраво-червона. Плечове пір'я темно-синє. Самка іржаво-бура з чорними плямами і смужками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що біолог Микола Роженко розвінчав "сенсацію" про птаха, що колись ледь не зник через моду.

ㅤ