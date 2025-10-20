Укр

Могут ли в Украине появиться птицы-драчуны, с которыми уже борется Канада

Елена Руденко ,
Новость обновлена 20 октября 2025, 13:09
Канадская казарка. Фото Коллаж "Телеграф"

Длина тела птицы может быть больше метра

В Канаде птицы нападают на людей – для защиты от канадской казарки весной даже раздают спецсредства. Нельзя исключать, что птицы могут залетать на территорию Европы, в том числе и Украины.

Что нужно знать:

  • Большая водоплавающая птица атакует жителей Канады
  • На территории Украины канадская казарка не живет, но теоретически может залететь на европейский континент
  • Казарка наиболее агрессивна в период откладывания яиц и выращивания потомства

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. По его словам, теоретически нельзя исключать, что канадская казарка перелетит с континента Северная Америка на европейский континент, однако специалист не знает таких случаев.

Казарка напала на человека
Казарки напали на мужчину

Наиболее агрессивны птицы весной, когда откладывают яйца. Как рассказывало издание Ottawa Citizen, в этом году военным выдали спецсредства для защиты от канадских казарок. За последние годы ситуация ухудшилась и недавно пернатые "оккупировали" территорию оборонного студгородка на западе Оттавы.

Казарка с птенцами
Казарка с птенцами

Канадская казарка – самая большая из рода казарок

Длина тела взрослой канадской казарки может достигать 110 см, размах крыльев – 183 см, а масса до 6,5 кг. Это водоплавающие птицы, обитающие на берегах рек, водохранилищ, болот, на затапливаемых низменностях. Казарка очень хорошо ходит по земле и хорошо плавает.

Птица имеет характерный окрас, по которому казарку канадскую легко узнать — голова и шея черные с характерными большими белыми пятнами по бокам головы, распространяющимися на щеку, подбородок и горло. Остальная окраска тела — серовато-бурая с волнистыми полосами на боках.

Как и другие гуси, канадские казарки питаются растениями – осока, подорожник, овсяница, медовая трава. Однако не пренебрегает кукурузой и ячменем с полей.

Почему канадская казарка нападает на людей

Птицы становятся агрессивными в период гнездования. По словам жителей Канады, нападают на людей преимущественно самцы — либо единичные молодые особи, либо те, что выращивают потомство. Перед нападением казарка предупреждает шипением, вытягиванием шеи и опусканием головы. Если же птица решит, что опасность не миновала, может начать гнаться за захватчиком, бить крыльями и клевать.

Как рассказывал "Телеграф", ранее биолог развенчал "сенсацию" о малой белой цапле. Когда-то эта птица чуть не исчезла из-за моды.

