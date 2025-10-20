Могут ли в Украине появиться птицы-драчуны, с которыми уже борется Канада

Длина тела птицы может быть больше метра

В Канаде птицы нападают на людей – для защиты от канадской казарки весной даже раздают спецсредства. Нельзя исключать, что птицы могут залетать на территорию Европы, в том числе и Украины.

Что нужно знать:

Большая водоплавающая птица атакует жителей Канады

На территории Украины канадская казарка не живет, но теоретически может залететь на европейский континент

Казарка наиболее агрессивна в период откладывания яиц и выращивания потомства

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. По его словам, теоретически нельзя исключать, что канадская казарка перелетит с континента Северная Америка на европейский континент, однако специалист не знает таких случаев.

Казарки напали на мужчину

Наиболее агрессивны птицы весной, когда откладывают яйца. Как рассказывало издание Ottawa Citizen, в этом году военным выдали спецсредства для защиты от канадских казарок. За последние годы ситуация ухудшилась и недавно пернатые "оккупировали" территорию оборонного студгородка на западе Оттавы.

Казарка с птенцами

Канадская казарка – самая большая из рода казарок

Длина тела взрослой канадской казарки может достигать 110 см, размах крыльев – 183 см, а масса до 6,5 кг. Это водоплавающие птицы, обитающие на берегах рек, водохранилищ, болот, на затапливаемых низменностях. Казарка очень хорошо ходит по земле и хорошо плавает.

Птица имеет характерный окрас, по которому казарку канадскую легко узнать — голова и шея черные с характерными большими белыми пятнами по бокам головы, распространяющимися на щеку, подбородок и горло. Остальная окраска тела — серовато-бурая с волнистыми полосами на боках.

Как и другие гуси, канадские казарки питаются растениями – осока, подорожник, овсяница, медовая трава. Однако не пренебрегает кукурузой и ячменем с полей.

Почему канадская казарка нападает на людей

Птицы становятся агрессивными в период гнездования. По словам жителей Канады, нападают на людей преимущественно самцы — либо единичные молодые особи, либо те, что выращивают потомство. Перед нападением казарка предупреждает шипением, вытягиванием шеи и опусканием головы. Если же птица решит, что опасность не миновала, может начать гнаться за захватчиком, бить крыльями и клевать.

Как рассказывал "Телеграф", ранее биолог развенчал "сенсацию" о малой белой цапле. Когда-то эта птица чуть не исчезла из-за моды.