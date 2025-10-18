То рідкісний чи ні? Біолог розвінчав "сенсацію" про птаха, що колись ледь не зник через моду

Цей птах здавна живе на території України

На початку жовтня в ЗМІ з'явилася інформація, що на Одещині побачили рідкісного птаха — малу білу чаплю (Чепура мала). Проте насправді цей вид не є рідкісним, він звичний для певних регіонів України.

Що треба знати:

Екологи оголосили, що на Одещині виявили рідкісного птаха — чепуру малу

Однак, за словами науковця, цей вид жив в Україні завжди

Сто років тому чепуру малу ледь не знищили — її пір'я використовували для дамських капелюшків

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННВП, кандидат біологічних наук Микола Роженко. До слова, інформацію про "рідкісну" мала білу чаплю, що виявили неподалік села Гандрабури Ананьївської міської ради Подільського району Одеської області було оприлюднено на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Мала чепура

Роженко пояснив, що цей птах зимує в Африці. До України, зазвичай, мала чапля прилітає навесні. Тому нічого сенсаційного в тому, що її побачили на Одещині, немає.

Чепура мала ледь не зникла через примхи моди сторічної давнини

Чепура мала (або мала біла чапля, Egretta garzetta*) живе в Україні та є гніздовим, перелітним і частково зимуючим птахом. Вона гніздиться переважно у південних регіонах, в басейнах великих річок — Дністра, Дніпра та Сіверського Донцю, а також біля морського узбережжя.

Пташка має сніжно-біле пір'я

Більшість цих птахів відлітають на зиму до Африки, але невелика кількість зимує у Придунайському регіоні та на Каркінітському півострові Криму. Під час міграцій чепура мала зустрічаєься практично по всій території України, особливо біля плавнів, боліт, лиманів та мілководних озер.

Більше сотні років тому ці птахи майже повністю були знищені людьми через своє розкішне сніжно-біле пір’я. Тоді воно було популярною прикрасою для дамських капелюшків. На щастя, світ зміг зупинити знищення птахів, пише UAnimals.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому чаплі ніколи не зможуть перелетіти океан.