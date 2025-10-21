Приманка не підвела: рибалка зі Черкащини похизувалась своєю "здобиччю" (фото)
На гачок спортсменки та спінінгістки потрапила трьохкілограмова щука
Любителі риболовлі в Україні діляться вдалими уловами. У Черкаській області рибалка зловила щуку, показавши, на що, ймовірно, хижачка піймалась.
На Черкащині спінінгістці та спортсменці Тетяні Дерев'янко вдалось зловити щуку вагою близько 3 кілограмів. Жінка поділилася успіхом на своїй сторінці у Facebook.
Ймовірно, що риба піймалась на силіконову приманку, яку рибалка показала на фото у публікації.
Для довідки
Щука – це хижа риба родини щукових, яка відома своєю активністю та гострим апетитом. . Вона мешкає у більшості прісних водойм України, включно з річками, озерами та ставками, особливо у водоймах із багатою рослинністю, де може ховатися і полювати на здобич.
Харчування щуки здебільшого складається з дрібної риби, ракоподібних, іноді птахів та дрібних ссавців, які потрапляють у воду. Найчастіше рибалять на щуку весною і восени, коли риба активно шукає здобич, а також у прохолодні ранкові та вечірні години.
