Приманка не підвела: рибалка зі Черкащини похизувалась своєю "здобиччю" (фото)

На гачок спортсменки та спінінгістки потрапила трьохкілограмова щука

Любителі риболовлі в Україні діляться вдалими уловами. У Черкаській області рибалка зловила щуку, показавши, на що, ймовірно, хижачка піймалась.

На Черкащині спінінгістці та спортсменці Тетяні Дерев'янко вдалось зловити щуку вагою близько 3 кілограмів. Жінка поділилася успіхом на своїй сторінці у Facebook.

Ймовірно, що риба піймалась на силіконову приманку, яку рибалка показала на фото у публікації.

Для довідки

Щука – це хижа риба родини щукових, яка відома своєю активністю та гострим апетитом. . Вона мешкає у більшості прісних водойм України, включно з річками, озерами та ставками, особливо у водоймах із багатою рослинністю, де може ховатися і полювати на здобич.

Харчування щуки здебільшого складається з дрібної риби, ракоподібних, іноді птахів та дрібних ссавців, які потрапляють у воду. Найчастіше рибалять на щуку весною і восени, коли риба активно шукає здобич, а також у прохолодні ранкові та вечірні години.

