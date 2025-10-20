"Думав, що динозаври вимерли": рибалка похизувався своїм трофейним уловом (фото)
Чоловік з Кривого Рогу показав щуку "у всій красі"
У водоймах України продовжують траплятись справжні рекордсмени серед риби. Одним з таких став останній улов рибалки з Кривого Рогу — він спіймав здоровенну щуку.
На Дніпропетровщині рибалка Сергій Єгоров відзначився вражаючим уловом. Чоловік опублікував у соцмережах фотографію щуки вагою близько 7,5 кілограмів, спійманої на одному з водоймищ неподалік міста.
За словами Сергія, такий улов став для нього справжньою подією. Публікація викликала активне обговорення серед учасників рибальської спільноти, які захоплено ділилися власними історіями та порадами.
У коментарях також жартують. Хтось пише, що вражений уловом і "думав, що динозаври вже вимерли", або ж називають щуку "крокодайлом".
Для довідки
Щука — це хижа прісноводна риба, відома своїм видовженим тілом і гострими зубами. Вона полює на дрібніших риб і є справжньою господаркою водойм.
Її тіло довге, а забарвлення тіла зелено-коричневе або оливкове зі світлими або жовтуватими смугами та плямами по боках.
Щуки можуть досягати від 30 см до понад 1,5 м у довжину, вага — від кількохсот грамів до 35 кілограмів, залежно від умов проживання.
