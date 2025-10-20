"Думав, що динозаври вимерли": рибалка похизувався своїм трофейним уловом (фото)

Чоловік з Кривого Рогу показав щуку "у всій красі"

У водоймах України продовжують траплятись справжні рекордсмени серед риби. Одним з таких став останній улов рибалки з Кривого Рогу — він спіймав здоровенну щуку.

На Дніпропетровщині рибалка Сергій Єгоров відзначився вражаючим уловом. Чоловік опублікував у соцмережах фотографію щуки вагою близько 7,5 кілограмів, спійманої на одному з водоймищ неподалік міста.

Чоловік з трофейним уловом

Рибалка показує щуку "у всій красі"

За словами Сергія, такий улов став для нього справжньою подією. Публікація викликала активне обговорення серед учасників рибальської спільноти, які захоплено ділилися власними історіями та порадами.

У коментарях також жартують. Хтось пише, що вражений уловом і "думав, що динозаври вже вимерли", або ж називають щуку "крокодайлом".

Що пишуть під публікацією

Для довідки

Щука — це хижа прісноводна риба, відома своїм видовженим тілом і гострими зубами. Вона полює на дрібніших риб і є справжньою господаркою водойм.

Її тіло довге, а забарвлення тіла зелено-коричневе або оливкове зі світлими або жовтуватими смугами та плямами по боках.

Щуки можуть досягати від 30 см до понад 1,5 м у довжину, вага — від кількохсот грамів до 35 кілограмів, залежно від умов проживання.

