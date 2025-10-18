Природа допомогла: рибалка похвалився великим уловом хижаків (фото)

Жовтень та листопад є вдалим часом для ловлі щук, адже риба перед зимою активно харчується

За день риболовлі на Київському водосховищі можна впіймати десяток молодих щук. Наразі завдання дещо спростилося через рівень води.

Під час риболовлі на "Київському морі" рибалкам пощастило впіймати декілька хижих риб. Про це розповіли у спільноті Рибалка Київ | Київська обл.

Як виявилося, троє друзів на спінінг примудрилися спіймати 14 молодих щук, вагою від 1 кг — 2кг.

Рибалка з щукою

Сильно впала вода, зізнаються рибалки, тому риба плавала майже на поверхні.

На Київсбкому водосховищі

Рибалки виклали декілька фото з уловом, який спіймали на воблер, тобто приманку відомої моделі Jaxon Karas.

Улов

Спіймані на Київському водосховищі щуки

Ловити довелося тролінгом, інакше кажучи, з човна, обладнаного двигуном. Цей метод дозволяє здійснювати лов на великій площі водойми, не стоячи на місці, причому приманка весь час знаходиться у воді.

Човен заплив далеченько від берега

Рибалка також зізнався, що намагався ловити різними способами, але найкраще клювало якраз під час тролінгу.

коментарі під дописом

Утім, у коментарях наголосили, що наразі на річці Дніпро та її притоках у межах Києва та Київської області діють обмеження на рух суден.

коментарі під дописом

Окрім того, рибалок навіть запідозрили у можливому браконьєрстві.

коментарі під дописом

