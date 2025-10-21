Приманка не подвела: рыбачка из Черкасской области похвасталась своей "добычей" (фото)

На крючок спортсменки и спиннингистки попала трехкилограммовая щука

Любители рыбалки в Украине делятся удачными уловами. В Черкасской области рыбачка поймала щуку, показав, на что, вероятно, хищница попалась.

В Черкасской области спиннингистке и спортсменке Татьяне Деревянко удалось поймать щуку весом около 3 килограммов. Женщина поделилась успехом на своей странице в Facebook.

Вероятно, рыба поймалась на силиконовую приманку, которую рыбачка показала на фото в публикации.

Для справки

Щука — это хищная рыба семейства щучьих, которая известна своей активностью и острым аппетитом. Она обитает в большинстве пресных водоемов Украины, включая реки, озера и пруды, особенно в водоемах с богатой растительностью, где может прятаться и охотиться на добычу.

Питание щуки в основном состоит из мелкой рыбы, ракообразных, иногда птиц и мелких млекопитающих, которые попадают в воду. Чаще всего рыбачат на щуку весной и осенью, когда рыба активно ищет добычу, а также в прохладные утренние и вечерние часы.

