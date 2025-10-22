Рус

"Потягне" фільми, навчання та розваги: яку зарядну станцію вибрати і у скільки обійдеться

Денис Подставной
Читать на русском
Яку зарядну станцію обрати у 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Щоб обрати потрібну станцію, потрібно звернути увагу на важливі характеристики

Після російських обстрілів у більшість регіонів України повернулись відключення світла. Експерти прогнозують складну зиму, яка малоймовірно пройде без відключень. Тому важливо завчасно підготуватись і придбати необхідні девайси.

Тож "Телеграф" вирішив допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період.

Нагадаємо, стандартні графіки відключення, що діють зараз, діляться на черги. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.

У цьому матеріалі ми розглянемо досить поширений сценарій – "для молоді". Він дозволить без проблем займатися вдома навчанням, а також користуватися мультимедійними системами, не звертаючи уваги на відсутність електрики.

Для цього ми візьмемо один ноутбук, один WI-FI роутер, конвертор для оптоволокна, ігрову консоль (Playstation або X-box) і телевізор. На навчання ми виділимо 2 години, а на розваги ще дві. Інтернет працюватиме весь цей час.

Які параметри є важливими для розрахунків?

Основними параметрами зарядної станції є її ємність та потужність. Ємність — це показник, який дозволить вам орієнтуватися на тривалість її роботи при підключенні всіх гаджетів, а потужність дозволить дізнатися скільки пристроїв вона може "витягнути" одночасно. Зазначимо, що найчастіше виробники на упаковках вказують саме ємність станції. Її важливо не плутати з потужністю, адже цей параметр впливає навіть на збереження техніки. Тобто, у кращому разі станція просто "не витягне" ваші пристрої, а в гіршому може їм навіть нашкодити через знижену напругу.

Яка зарядна станція необхідна для вказаного вище сценарію?

Для розрахунків ми взяли середнє споживання. У вашому випадку показники можуть трохи відрізнятися в той чи інший бік, тому необхідно брати невеликий запас "про всяк випадок". Також слід враховувати, що результати не враховують ККД зарядних станцій (зазвичай це 90-95%), врахуйте при виборі.

Отже, необхідні параметри нашої робочої станції виглядають так:

Зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи:

Зарядня станція екофлоу рівер про 2
Зарядна станція
Зарядна станція jackery explorer
Зарядна станція
Зарядна станція bluetti ac70
Зарядна станція
Зарядна станція bluetti
Зарядна станція

Раніше "Телеграф" розповідав, які зарядні станції варто обирати, щоб вони могли заживити холодильник, пралку та навіть кухонну плиту.

