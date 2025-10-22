"Потягне" фільми, навчання та розваги: яку зарядну станцію вибрати і у скільки обійдеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб обрати потрібну станцію, потрібно звернути увагу на важливі характеристики
Після російських обстрілів у більшість регіонів України повернулись відключення світла. Експерти прогнозують складну зиму, яка малоймовірно пройде без відключень. Тому важливо завчасно підготуватись і придбати необхідні девайси.
Тож "Телеграф" вирішив допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період.
Нагадаємо, стандартні графіки відключення, що діють зараз, діляться на черги. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.
У цьому матеріалі ми розглянемо досить поширений сценарій – "для молоді". Він дозволить без проблем займатися вдома навчанням, а також користуватися мультимедійними системами, не звертаючи уваги на відсутність електрики.
Для цього ми візьмемо один ноутбук, один WI-FI роутер, конвертор для оптоволокна, ігрову консоль (Playstation або X-box) і телевізор. На навчання ми виділимо 2 години, а на розваги ще дві. Інтернет працюватиме весь цей час.
Які параметри є важливими для розрахунків?
Основними параметрами зарядної станції є її ємність та потужність. Ємність — це показник, який дозволить вам орієнтуватися на тривалість її роботи при підключенні всіх гаджетів, а потужність дозволить дізнатися скільки пристроїв вона може "витягнути" одночасно. Зазначимо, що найчастіше виробники на упаковках вказують саме ємність станції. Її важливо не плутати з потужністю, адже цей параметр впливає навіть на збереження техніки. Тобто, у кращому разі станція просто "не витягне" ваші пристрої, а в гіршому може їм навіть нашкодити через знижену напругу.
Яка зарядна станція необхідна для вказаного вище сценарію?
Для розрахунків ми взяли середнє споживання. У вашому випадку показники можуть трохи відрізнятися в той чи інший бік, тому необхідно брати невеликий запас "про всяк випадок". Також слід враховувати, що результати не враховують ККД зарядних станцій (зазвичай це 90-95%), врахуйте при виборі.
Отже, необхідні параметри нашої робочої станції виглядають так:
Зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи:
Раніше "Телеграф" розповідав, які зарядні станції варто обирати, щоб вони могли заживити холодильник, пралку та навіть кухонну плиту.