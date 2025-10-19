Від його перегляду багато хто плакав: який фільм був найпопулярнішим у 2004 році

Фільм відзначали престижними преміями, зокрема "Оскар"

Деякі фільми залишають помітний слід в історії світового кінематографу. Вони вражають нетиповими сюжетами, яскравою грою акторів і сильною режисерською роботою. Наприклад, йдеться про стрічку "Бійцівський клуб" з Бредом Піттом, але не лише.

Так у 2004 році на екрани вийшов американський фільм "Вічне сяйво чистого розуму". У напівфантастичній драмі йдеться про мрійливого меланхоліка Джоела, який зустрічає енергійну дівчину з зеленим волоссям Клементину. Вони йдуть на побачення, під час якого у пари зароджуються почуття.

Джоел (Джим Керрі) і Климентина (Кейт Вінслет), фото "Кіноріум"

Одного разу хлопець приходить до дівчини на роботу, але вона його не пам'ятає. А все тому, що Климентина стерла всі спогади про нього. Після цього Джоел також вирішує позбутися пам'яті про кохану. Головні ролі у стрічці зіграли Джим Керрі, Кейт Вінслет, Кірстен Данст і Елайджа Вуд. Основними темами фільму є непередбачуваність кохання, важливість пам'яті у житті та бажання уникнути болю.

Джим Керрі і Кейт Вінслет у фільмі "Вічне сяйво чистого розуму", фото "Кіноріум"

Картину відзначили за найкращий оригінальний сценарій одразу трьома преміями: "Оскар", BAFTA і премією Національної ради кінокритиків США. Також творців стрічки "Вічне сяйво чистого розуму" нагородили премією "Сатурн" у номінації "найкращий науково-фантастичний фільм". А у рейтингу 250 найкращих фільмів за версією IMDb картина посіла 95-ту сходинку.

Анонс фільму "Вічне сяйво чистого розуму"

