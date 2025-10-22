Його переглядають й досі: який фільм 2001 року зібрав найбільше грошей (відео)

Цей фільм багато хто переглядає напередодні Нового року

Багато фільмів, навіть через 25 років, залишаються культовими й збирають глядачів перед екранами. Серед них можна виділити легендарний "Титанік", а також "Гаррі Поттер та філософський камінь", який у 2001 році став лідером касового прокату.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що робить цей фільм по-справжньому особливим. Мільйони шанувальників повертаються до історії про Гаррі Поттера саме напередодні зимових свят.

Який фільм став найпопулярнішим у 2001 році

"Гаррі Поттер і філософський камінь" — це перший фільм франшизи, який познайомив глядачів з юним чарівником та з його пригодами у школі магії Гоґвортс. Головний герой зіткнувся з першими випробуваннями та відкрив таємницю філософського каменю, а також дізнався ім’я свого заклятого ворога.

Кінострічка, знята в жанрі фентезі, викликала фурор і стала лідером світового прокату 2001 року, зібравши майже 1 мільярд доларів. "Гаррі Поттер і філософський камінь" обійшов навіть першу частину трилогії "Володар перстнів".

Картина отримала три номінації на премію "Оскар", а також здобула безліч кінопремій. Цей фільм став символом цілого покоління та однією з найуспішніших екранізацій в історії кіно.

Історія про Гаррі Поттера припала до смаку і дорослим, і дітям, тому що передає чарівну атмосферу, затишок святкових вечорів та віру в чудеса. Навіть через 24 роки глядачі по всьому світу переглядають цей фільм, знову занурюючись у світ магії, дружби та боротьби добра зі злом.

"Телеграф" писав раніше, цей фільм "обскакав" навіть "Матрицю". Він став найпопулярнішим у 1999 році.