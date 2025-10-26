Залишається популярним навіть через 25 років: цей фільм завоював серця глядачів та безліч нагород (відео)

Цей фільм вразив поєднанням епічності та потужної акторської гри

Є фільми, які з роками не втрачають своєї актуальності завдяки захопливому сюжету, масштабним сценам та визначній акторській грі. Серед таких фільмів можна виділити "Титанік", а також історичний бойовик "Гладіатор".

"Телеграф" вирішив розповісти, чому цей фільм у 2000 році став сенсацією. Йому вдалося здобути п’ять "Оскарів".

Який фільм був найпопулярнішим у 2000 році

Американський фільм "Гладіатор" режисера Рідлі Скотта вийшов на великі екрани у 2000 році й підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу своєю епічністю, емоційною глибиною та потужною акторською грою.

Це історичний бойовик, дія якого розгортається в Стародавньому Римі й торкається вічних тем помсти, доблесті та честі. Роль гладіатора у ньому зіграв Рассел Кроу.

Фільм "Гладіатор" з Расселом Кроу

Кінокартина справила справжній фурор завдяки дивовижним візуальним ефектам, масштабним батальним сценам та глибокій драматургії. Битви та гладіаторські поєдинки були поставлені з безпрецедентною реалістичністю та напругою.

Фільм став другим за касовими зборами у 2000 році, зібравши понад 503 мільйони доларів по всьому світу. "Гладіатор" отримав 12 номінацій на "Оскар" та виграв 5 статуеток.

Найпопулярніший фільм 2000 року

"Гладіатор" продовжує залишатися культовим фільмом, його регулярно включають до списків найкращих історичних та військових драм усіх часів. У 2024 році вийшов сіквел, "Гладіатор II", який також привернув увагу глядачів та критиків.

"Телеграф" писав раніше, цей фільм "обскакав" навіть "Матрицю". Він став найпопулярнішим у 1999 році.