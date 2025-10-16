Став легендою кінематографу: який фільм був найпопулярнішим у 1999 році і що про нього відомо

Цей фільм номінували на "Оскар"

Є фільми, які залишаються у пам'яті мільйонів глядачів завдяки яскравому сюжету та майстерній грі акторів. Одним із таких є фільм "Матриця" 1999 року, але не тільки.

У 1999 році на екрани вийшов культовий американський художній фільм "Бійцівський клуб". Його зняли за мотивами однойменного роману Чака Поланіка. Режисер Девід Фінчер описував стрічку як "чорна комедія" з елементами соціальної сатири.

Постер фільму "Бійцівський клуб", фото moviestape.lat

У фільмі йдеться про звичайного менеджера, який влаштовує з другом підпільний бійцівський клуб. Герой робить це для того, щоб реалізувати власні ідеї про ідеальний суспільний порядок. Головні ролі у картині зіграли Бред Пітт, Едвард Нортон, Гелена Бонем Картер, Джаред Лето.

Бред Пітт у 1999 році, фото Getty Images

Стрічка не була комерційно успішною після виходу на екрани. "Бійцівський клуб" став одним із найсуперечливіших фільмів 90-х і отримував неоднозначні відгуки. Однак популярність картини зросла, коли вона вийшла на DVD. Тоді стрічка набула статусу "культової". Водночас фільм впливав на людей, оскільки у світі почали з'являтися реальні "бійцівські клуби".

Цікаво, що "Бійцівський клуб" номінували на "Оскар" у категорії "Найкраща звукорежисура". Стрічка була передвісником нового етапу політичної думки у США. Вона стала прикладом нової кінематографічної форми та стилю.

Анонс фільму "Бійцівський клуб"

Раніше "Телеграф" розповідав, який фільм випередив час у 1993 році. Стрічку відзначили премією "Оскар".