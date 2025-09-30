Машину часу, яка змінила кіно: який фільм був найпопулярнішим у 1985 році

"Оскар" цей фільм не отримав, але став культовим

Мабуть, неможливо уявити історію кінематографа без фільму "Назад у майбутнє". Це культова науково-фантастична комедія режисера Роберта Земекіса стала улюбленою стрічкою мільйонів глядачів з усього світу. Саме вона і стала найпопулярнішою у 1985 році і залишається актуальною навіть через 40 років.

У центрі сюжету — сімнадцятирічний Марті Макфлай — американський підліток, який товаришує з ученим доктором Емметом "Доком" Брауном. Док винайшов машину часу, яка вбудована в автомобіль, але для її роботи потрібне плутоній. Через нещасний випадок потрапив у 1955 рік з 1985-го.

У минулому він зустрічається зі своїми батьками, які повинні були познайомитися і тепер існування його сім’ї опиняється під загрозою. Марті знаходить молодого Дока Брауна і намагається все виправити.

Марті Макфлай і Док Браун

Популярність фільму

Кінострічка швидко стала хітом. Одинадцять тижнів підряд "Назад у майбутнє" очолював американський прокат і став найкасовішим фільмом 1985 року у світі.

При бюджеті близько 19 мільйонів доларів, стрічка зібрала у світовому прокаті понад 380 мільйонів. Премію "Оскар" фільм не отримав, він був у чотирьох номінаціях, включаючи "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкраща пісня". Також він здобув перемогу в категорії "Найкращий монтаж звукових ефектів".

Назад у майбутнє

"Назад у майбутнє" — це більше, ніж просто фільм. Це – культурний феномен, що подарував світові незабутні образи Марті Макфлая та Дока Брауна, машину часу DeLorean і інтерес до переміщення в часі. Кінострічка стала культовою, а ті, хто дивився його у 1985-му, обожнюють його й досі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який фільм з 90-х залишається популярним і зараз. Він сім разів отримував "Оскар".