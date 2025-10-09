Увесь світ застиг від подиву у 1993 році: цей фільм перевершив свій час

Ця кінострічка отримала "Оскар"

Коли вийшов цей фільм Стівена Спілберга в 1993 році, він швидко став феноменом кінопрокату. Уже в перший вікенд він заробив близько 47 мільйонів доларів США в Північній Америці. Йдеться про кінострічку "Парк Юрського періоду".

Фільм встановив й інші рекорди: найшвидше досягнення 100 млн, 200 млн доларів, а також став одним із найкасовіших у році. Крім того, завдяки "Парку Юрського періоду" зріс інтерес до тематики динозаврів у масовій культурі.

Фільм отримав багато нагород. Зокрема, BAFTA (1994) за спецефекти, Сатурн Awards та найголовнішу кінопремію — "Оскар" у категоріях "Кращі візуальні ефекти", "Кращий звук", "Кращий монтаж звукових ефектів".

Кадр з фільму "Парк Юрського періоду". Фото: kinorium

У фільмі геніальний мільярдер Джон Геммонд створює на віддаленому острові унікальний парк розваг, де за допомогою генетичних технологій відтворюють динозаврів із ДНК, знайденої в бурштині. Для перевірки безпеки комплексу він запрошує групу вчених і своїх онуків, але коли системи парку виходять з-під контролю через людську жадібність і технічні збої, хижаки вириваються на волю.

Відвідувачі опиняються у смертельній пастці серед доісторичних чудовиськ. Єдиний шанс на виживання — втекти з острова.

Кадр з фільму "Парк Юрського періоду". Фото: kinorium

"Парк Юрського періоду" не просто став найпопулярнішим у 1993 році — він змінив індустрію. У фільмі були встановлені нові стандарти спецефектів — динозаври, які здавалися реальними. Ця кінострічка започаткувала велику кінофраншизу, що має кілька сиквелів.

