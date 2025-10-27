Рус

День бабусь та дідусів 2025: найбарвистіші листівки і картинки для близьких

Тетяна Кармазіна
Бабусі та дідусі відзначають свято 28 жовтня
Бабусі та дідусі відзначають свято 28 жовтня. Фото Freepik

Не забудьте привітати рідних людей із сімейним святом 28 жовтня

Цього вівторка, згідно з календарем свят та вихідних, у всьому світі відзначається Всесвітній день бабусь та дідусів 2025, покликаний нагадати близьким людям про їхню особливу роль у житті онуків. Його відзначають у понад 30 країнах світу, включаючи Україну.

Щороку День бабусь та дідусів припадає на 28 жовтня — цього року він випав на вівторок. Ідея присвятити свято повазі та подяці старшим родичам виникла порівняно недавно – у 2009 році. З ініціативою виступило Квіткове бюро Голландії, яке запропонувало заснувати день, коли онуки даруватимуть своїм бабусям та дідусям кашпо з живими квітами — символом наступності поколінь: від глибокого коріння до молодих пагонів.

Якщо дозволяє можливість, що нині буває нечасто через війну, 28 жовтня варто відвідати бабусь та дідусів та привітати їх зі святом. А якщо зробити це особисто не виходить — можна надіслати красиву листівку із привітанням через соцмережі чи месенджери.

листівка бабусі картинка дідусю зі святом
з днем бабусь і дідусів листівка
листівка дідусь бабуся дякую
свято з днем бабусь і дідусів 28 жовтня
картинка з днем бабусь і дідусів
28 жовтня свято день бабусь і дідусів

Нагадаємо, що у вівторок християни в Україні вшановують великомученицю Параскеву. "Телеграф" писав, що не можна робити 28 жовтня, щоб не накликати біду і горе.

