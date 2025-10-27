День бабусь та дідусів 2025: найбарвистіші листівки і картинки для близьких

Не забудьте привітати рідних людей із сімейним святом 28 жовтня

Цього вівторка, згідно з календарем свят та вихідних, у всьому світі відзначається Всесвітній день бабусь та дідусів 2025, покликаний нагадати близьким людям про їхню особливу роль у житті онуків. Його відзначають у понад 30 країнах світу, включаючи Україну.

Щороку День бабусь та дідусів припадає на 28 жовтня — цього року він випав на вівторок. Ідея присвятити свято повазі та подяці старшим родичам виникла порівняно недавно – у 2009 році. З ініціативою виступило Квіткове бюро Голландії, яке запропонувало заснувати день, коли онуки даруватимуть своїм бабусям та дідусям кашпо з живими квітами — символом наступності поколінь: від глибокого коріння до молодих пагонів.

Якщо дозволяє можливість, що нині буває нечасто через війну, 28 жовтня варто відвідати бабусь та дідусів та привітати їх зі святом. А якщо зробити це особисто не виходить — можна надіслати красиву листівку із привітанням через соцмережі чи месенджери.

