День бабушек и дедушек 2025: самые красочные открытки и картинки для близких

Не забудьте поздравить родных людей с семейным праздником 28 октября

В этот вторник, согласно календарю праздников и выходных, во всем мире отмечается Всемирный день бабушек и дедушек 2025, призванный напомнить близким людям об их особой роли в жизни внуков. Его отмечают более чем в 30 странах мира, включая Украину.

Ежегодно День бабушек и дедушек приходится на 28 октября — в этом году он выпал на вторник. Идея посвятить праздник уважению и благодарности старшим родственникам возникла сравнительно недавно — в 2009 году. С инициативой выступило Цветочное бюро Голландии, которое предложило учредить день, когда внуки будут дарить своим бабушкам и дедушкам кашпо с живыми цветами — символом преемственности поколений: от глубоких корней к молодым побегам.

Если позволяет возможность, что ныне бывает нечасто из-за войны, 28 октября стоит навестить бабушек и дедушек и поздравить их с праздником. А если сделать это лично не выходит — можно отправить красивую открытку с поздравлением через соцсети или мессенджеры.

